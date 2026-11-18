26-летняя Каролина О. из города Легница Нижнесилезкого воеводства в Польше предстанет перед судом за то что в июле этого года напала на группу украинских детей.

Прокуратура Легницы направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, сообщает Otwarta Rzeczpospolita.

Инцидент произошел 18 июля 2026 года на игровой площадке при общеобразовательной школе города. Каролина О. находилась там со своими двумя маленькими дочерьми. В какой-то момент она заметила группу из шести украинских детей, которые общались между собой на русском языке.

Сначала женщина обрушила на них поток оскорблений, используя грубые и унизительные выражения, связанные с их национальной принадлежностью. Она потребовала, чтобы дети говорили по-польски, заявив, что, находясь в Польше, они не имеют права использовать никакой другой язык.

Видео дня

На этом фигурантка не остановилась.

"В ходе инцидента обвиняемая также позволила себе высказывания, одобряющие убийства граждан Украины в ходе войны, которую ведет Российская Федерация", — сообщила Лилиана Лукасевич, пресс-секретарь окружной прокуратуры в Легнице.

Ситуация усугубилась, когда дети отказались вернуть мяч, которым до этого играла дочь обвиняемой. Разъяренная женщина напала на двух девочек и мальчика, нанеся удары как кулаками, так и открытыми ладонями. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, что потом стало дополнительным доказательством обвинения.

У одной из девочек был зафиксирован ушиб щеки и ссадины на обоих коленях. У другой девочки наблюдались припухлость и покраснение в области челюсти. У мальчика пошла кровь из носа.

По информации СМИ, кроме оскорбления и насилия на почве национальности, Каролине инкриминируют нарушение телесной неприкосновенности и публичное одобрение агрессивной войны, которую ведет Российская Федерация.

По мнению прокуратуры, женщина действовала по хулиганским мотивам: она применила насилие публично, по очевидно незначительному поводу и грубым пренебрежением к правопорядку.

В качестве отягчающих обстоятельств следствие определило ксенофобские мотивы обвиняемой и то, что потерпевшим не исполнилось 15 лет.

Дети дали показания в суде в присутствии психолога. Эксперты оценили их рассказы как "искренние и спонтанные".

Обвиняемая на первом допросе признала, что одну из девочек ударила ладонью, а парня толкнула. Свое поведение она объяснила сильным волнением, а действия детей, по ее мнению, были неуместными. После этих показаний она перестала признавать вину и давать объяснения. По данным СМИ, ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности.

По совокупности обвинений ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под наблюдением полиции, ей запрещено контактировать с потерпевшими и приближаться к ним, а также появляться на территории школы, где произошло нападение.

Дело будет рассматривать Окружной суд в Легнице.

Напомним, в Польше учитель "натравил" учеников на украинских детей.

Также сообщалось, что в Польше пассажиры избили украинского таксиста.