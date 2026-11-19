Принц Гаррі, який нещодавно знову відвідав Україну, розкритикував Росію за військові злочини, які вона скоює на території сусідньої суверенної держави.

Своїми враженнями від візиту, а також роздумами на тему війни та того, як має діяти світ, герцог Сассекський поділився в ексклюзивному інтерв’ю для подкасту газети The Telegraph "Ukraine: The Latest" під час свого несподіваного візиту до Львова. Це його перше велике інтерв’ю британським ЗМІ з моменту повернення до Великої Британії.

Минулими вихідними він учетверте з початку нинішнього конфлікту — і втретє за останні 18 з гаком місяців — відвідав Україну. Під час візиту принц Гаррі був присутній на національному відборі учасників до української збірної для участі в "Іграх нескорених" (Invictus Games) 2027 року, які відбудуться в Бірмінгемі.

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У розмові з ведучим Домом Ніколлсом член британської королівської родини відверто висловився щодо своїх думок про РФ:

"З того, що мені кажуть, що збільшення кількості ударів російських ракет та ударів дронами по цивільній інфраструктурі — це просто ознака відчаю, що вони програють; ви знаєте цифри: 30 000 або більше солдатів із числа росіян та північнокорейців щомісяця. Це неможливо витримати. Тому я вважаю жахливим, що цивільна інфраструктура, особливо лікарні та медичні центри, стають мішенями. Центри гуманітарної допомоги теж стають мішенями. Міжнародне право має щось означати. Також я думаю, що решта світу може і повинна зробити більше в цьому плані".

Він додав, що тримається осторонь будь-яких переговорів, але вражений тим, як Україна тримається.

"Україна не просто стримала, а стримала й відтіснила російські війська. І тепер це неодмінно має закінчитися", — переконаний герцог.

Гість ефіру зазначив, що є війна на передовій, а є психологічна війна, коли постійні бомбардування не дають людям заснути вночі. За його словами, вся Україна охоплена війною та незаконними діями Росії.

У розмові Гаррі різко розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до війни в Україні, зазначивши, що ця позиція не відображає поглядів більшості американців.

Незважаючи на це, він упевнений, що наша країна виграє цю війну, а міжнародній спільноті є чому у неї повчитися.

Герцог також висловив думку, що Велика Британія фактично перебуває у стані конфлікту з Росією протягом останнього десятиліття:

"Те, що на нас не летять дрони, кулі та ракети, ще не означає, що ми не воюємо".

Нагадаємо, принц Гаррі емоційно висловився щодо війни в Україні.

Також повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл намагалися потрапити до Білого дому.