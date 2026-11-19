Принц Гарри, который недавно снова посетил Украину, раскритиковал Россию за военные преступления, которые она совершает на территории соседнего суверенного государства.

Впечатлениями от визита, а также размышлениями на тему войны и того, как должен действовать мир, герцог Сассекский поделился в эксклюзивном интервью подкасту газеты The Telegraph "Ukraine: The Latest" во время своего неожиданного визита во Львов. Это его первое крупное интервью британскому СМИ с момента возвращения в Великобританию.

В минувшие выходные он в четвертый раз с начала нынешнего конфликта — и в третий раз за последние 18 с небольшим месяцев — посетил Украину. В ходе визита принц Гарри присутствовал на национальном отборе участников в украинскую сборную для участия в "Играх непокоренных" (Invictus Games) 2027 года, которые пройдут в Бирмингеме.

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Общаясь с ведущим Домом Николлсом, член британской королевской семьи откровенно высказался о том, что думает об РФ:

"Из того, что мне говорят, что больше ударов российских ракет и удары дронами по гражданской инфраструктуре — это просто признак отчаяния, что они теряют, вы знаете цифры, 30 000 или больше солдат из числа россиян, северокорейцев ежемесячно. Это невозможно выдержать. Поэтому я считаю ужасным, что гражданская инфраструктура, особенно больницы и медцентры становятся мишенями. Центры гуманитарной помощи тоже становятся мишенями. Международное право должно что-то значить. Также я думаю, что остальная часть мира может и должна сделать больше в этом плане".

Он добавил, что держится в стороне от любых переговоров, но поражен тем, как Украина держится.

"Украина не просто сдержала, а сдержала и отодвинула российские войска. И теперь это непременно должно закончиться", — уверен герцог.

Гость эфира констатировал, что есть война на передовой, а есть война психологическая, когда постоянные бомбежки не дают людям уснуть ночью. По его словам, вся Украина охвачена войной и незаконными действиями России.

В беседе Гарри выступил с резкой критикой подхода президента США Дональда Трампа к войне в Украине, отметив, что эта позиция не отражает взглядов большинства американцев.

Несмотря на это, он уверен, что наша страна выиграет эту войну, а международному сообществу есть чему у нее поучиться.

Герцог также высказал мнение, что Великобритания фактически находится в состоянии конфликта с Россией на протяжении последнего десятилетия:

"Тот факт, что в нас не летят дроны, пули и ракеты, еще не означает, что мы не воюем".

Напомним, принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине.

Также сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл пытались попасть в Белый дом.