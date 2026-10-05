"Заслуживают большего": принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине

Принц Гарри откровенно высказался о жизни украинцев во время войны. По его мнению, стойкость нашего народа не должна служить оправданием для всего мира, чтобы просто наблюдать за страданиями целого народа.

Герцог Сассекский считает, что не следует ограничиваться восхищением мужеством украинцев, поскольку наше государство заслуживает решительных действий. Об этом пишет Mirror.

Принц Гарри выразил поддержку украинскому народу

Гарри трижды лично приезжал в Украину. Он вспомнил о людях, которые из-за войны лишились дома и близких. По словам принца, несмотря на пережитое, они находят в себе силы продолжать жить.

"Я увидел в Украине нечто такое, от чего мне невозможно отвести взгляд. Я встречал людей, которые лишились конечностей, лишились дома и лишились близких. И всё же каким-то образом они нашли в себе силы жить", — заявил герцог.

Во время поездок в Украину Гарри также пообщался с людьми, которые в результате войны получили травмы и которым ампутировали конечности.

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"Я провел время с членами украинского сообщества Invictus: мужчинами и женщинами, которые служили своей стране и получили травмы, изменившие их жизнь. Но они продолжают соревноваться, быть лидерами, смеяться и смотреть в будущее", — отметил герцог Сассекский.

По словам принца Гарри, вся Украина демонстрирует мужество и стойкость — от тех, кто находится на фронте и лечит раненых, до тех, кто поддерживает работу бизнеса, школ и общин.

"Их стойкость никогда не должна становиться для остальных из нас поводом терпеть их страдания. Украинцы не должны год за годом доказывать, сколько они способны выдержать. Их мужество заслуживает большего, чем просто наше восхищение. Они заслуживают наших решительных действий", – добавил герцог.

Принц Гарри трижды приезжал в Украину Фото: Telegram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Находясь в Киеве, принц Гарри призвал США сделать больше для Украины. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что именно он "говорит от имени Великобритании больше, чем принц Гарри".

Также сообщалось, что последний визит герцога в Киев и "резкая" речь в адрес США могут не понравиться американскому лидеру Дональду Трампу.

Кроме того, герцог Сассекский посетил львовский госпиталь, где проходят лечение раненые украинские защитники. Также принц Гарри познакомился с врачами Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.