"Заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні

Принц Гаррі відверто висловився про життя українців під час війни. На його думку, стійкість наших людей не має ставати виправданням для світу, щоб просто спостерігати за стражданнями цілого народу.

Герцог Сассекський вважає, що не потрібно обмежуватися захопленням мужністю українців, оскільки наша держава заслуговує на рішучі дії. Про це пише Mirror.

Принц Гаррі підтримав український народ

Гаррі тричі особисто приїжджав до України. Він згадав людей, які втратили через війну домівки та близьких. За словами принца, попри пережите вони знаходять у собі сили продовжувати жити.

"Я побачив в Україні щось таке, від чого мені неможливо відвернутися. Я зустрічав людей, які втратили кінцівки, втратили домівки та втратили близьких. І все ж якимось чином вони знайшли сили для життя", – заявив герцог.

Під час поїздок до України Гаррі також поспілкувався з людьми, які внаслідок війни отримали травми та їм ампутували кінцівки.

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"Я провів час із членами української спільноти Invictus: чоловіками та жінками, які служили своїй країні й отримали травми, що змінили їхнє життя. Але вони продовжують змагатися, бути лідерами, сміятися та дивитися в майбутнє", — зазначив герцог Сассекський.

За словами принца Гаррі, вся Україна демонструє мужність та витримку – від тих, хто на фронті та лікує поранених, до тих, хто підтримує роботу бізнесу, шкіл і громад.

"Їхня стійкість ніколи не повинна ставати для решти з нас приводом терпіти їхні страждання. Українці не повинні рік за роком доводити, скільки вони здатні витримати. Їхня мужність заслуговує на більше, ніж лише наше захоплення. Вони заслуговують на наші рішучі дії", – додав герцог.

Принц Гаррі тричі приїжджав до України Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перебуваючи в Києві, принц Гаррі закликав США зробити більше для України. Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що це він "говорить від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі".

Також повідомлялось, що останній візит герцога до Києва і "різка" промова щодо США можуть не сподобатися американському лідеру Дональду Трампу.

Крім того, герцог Сассекський відвідав львівський шпиталь, де перебувають на лікуванні поранені українські захисники. Також принц Гаррі познайомився з медиками зі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.