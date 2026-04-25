Трампу не сподобається: принц Гаррі поїздкою в Україну "погіршив ситуацію" для себе, — The Mirror

Останній несподіваний візит принца Гаррі до українського Києва і "різка" промова щодо США можуть не сподобатися американському лідеру Дональду Трампу.

Такі дії принца Гаррі можуть створити "незручну" ситуацію після повернення додому, у Каліфорнію. Про це пише видання The Mirror.

Поїздка принца разом з дружиною Меган Маркл відбулася після їхнього 4-денного перебування в Австралії. Гаррі виступив на Київському безпековому форумі, "кинувши виклик" Вашингтону і закликаючи керівництво США відіграти роль у завершенні російсько-української війни.

"Це момент, коли Америка має проявити лідерство, момент, коли Америка має продемонструвати, що вона здатна виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами — не з милосердя, а з огляду на свою незмінну роль у забезпеченні глобальної безпеки та стратегічної стабільності", — заявив тоді принц.

Королівський оглядач Річард Палмер розповів у коментарі виданню, що така публічна демонстрація Гаррі підтримки України, а також його "майже докір" на адресу США та Великої Британії не надто допоможуть йому домогтися прихильності від урядових кіл США чи тих, хто підтримує Трампа. Більше того, своїми діями член королівської сім'ї наче "кидає виклик" Трампу.

"Він ніби кинув виклик США, і це зовсім не сподобається Трампу. Рух MAGA не любить Гаррі та Меган, тож у цьому сенсі це, ймовірно, лише погіршить ситуацію. Це може бути дещо незручно для Гаррі через проблему з візою", — пояснив Палмер.

Принц вже зіштовхнувся з труднощами через візові правила США раніше, після публікації своїх мемуарів. У них він згадував про вживання "заборонених" речовин у молодості. Згідно з американськими законами, зізнання у чомусь, що може становити порушення будь-якого американського закону, зазвичай спричиняє відмову на в'їзд.

Проте Палмер зауважив, що заяви Гаррі щодо України будуть схвалені президентом Володимиром Зеленським та його прихильниками. Також вони можуть бути "корисним поштовхом" для України у цей час.

Нагадаємо, що під час своєї промови у Києві принц Гаррі звернувся до Путіна і Трампа.

Видання Sky News писало, що Трампу не сподобалася промова принца Гаррі в Україні.