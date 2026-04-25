Трампу не понравится: принц Гарри поездкой в Украину "ухудшил ситуацию" для себя, — The Mirror

Последний неожиданный визит принца Гарри в украинский Киев и "резкая" речь в отношении США могут не понравиться американскому лидеру Дональду Трампу.

Такие действия принца Гарри могут создать "неловкую" ситуацию после возвращения домой, в Калифорнию. Об этом пишет издание The Mirror.

Поездка принца вместе с женой Меган Маркл состоялась после их 4-дневного пребывания в Австралии. Гарри выступил на Киевском форуме по безопасности, "бросив вызов" Вашингтону и призвав руководство США сыграть роль в завершении российско-украинской войны.

"Это момент, когда Америка должна проявить лидерство, момент, когда Америка должна продемонстрировать, что она способна выполнять свои обязательства по международным договорам — не из милосердия, а учитывая свою неизменную роль в обеспечении глобальной безопасности и стратегической стабильности", — заявил тогда принц.

Відео дня

Королевский обозреватель Ричард Палмер рассказал в комментарии изданию, что такая публичная демонстрация Гарри поддержки Украины, а также его "почти упрек" в адрес США и Великобритании не слишком помогут ему добиться благосклонности от правительственных кругов США или тех, кто поддерживает Трампа. Более того, своими действиями член королевской семьи как бы "бросает вызов" Трампу.

"Он как бы бросил вызов США, и это совсем не понравится Трампу. Движение MAGA не любит Гарри и Меган, поэтому в этом смысле это, вероятно, только ухудшит ситуацию. Это может быть несколько неудобно для Гарри из-за проблемы с визой", — пояснил Палмер.

Принц уже столкнулся с трудностями из-за визовых правил США ранее, после публикации своих мемуаров. В них он упоминал об употреблении "запрещенных" веществ в молодости. Согласно американским законам, признание в чем-то, что может представлять нарушение какого-либо американского закона, обычно влечет за собой отказ на въезд.

Однако Палмер отметил, что заявления Гарри по Украине будут одобрены президентом Владимиром Зеленским и его сторонниками. Также они могут быть "полезным толчком" для Украины в это время.

Напомним, что во время своей речи в Киеве принц Гарри обратился к Путину и Трампу.

Издание Sky News писало, что Трампу не понравилась речь принца Гарри в Украине.