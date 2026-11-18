Герцог Сассекский принц Гарри заявил, что готов вновь вступить в ряды британских Вооружённых сил, если возникнет такая необходимость в случае открытого нападения со стороны РФ. Он отметил, что Великобритания уже почти 10 лет воюет с Россией.

В интервью газете The Telegraph, записанном во время незапланированного визита во Львов, он высказался о политике администрации президента США Дональда Трампа в отношении войны и перспективах дальнейшей поддержки Киева.

Принц Гарри готов вновь служить в британской армии

В интервью Гарри заявил, что угроза со стороны России должна заставить западные страны более серьезно относиться к вопросам безопасности и быть готовыми к возможному обострению ситуации.

"Я думаю, нам всем стоит нервничать, безусловно. И я считаю, что мы должны быть готовы. Те из нас, кто служил, должны быть готовы вновь вступить в строй", — сказал герцог Сассекский.

Он также прямо заявил о готовности вернуться на военную службу, если этого потребуют обстоятельства.

Видео дня

"Если меня снова попросят поступить на военную службу, если возникнет такая необходимость, я на 100 % буду готов служить своей стране вместе с собратьями-ветеранами и военнослужащими", — подчеркнул Гарри.

По его словам, Великобритания фактически находится в состоянии конфликта с Россией уже около десяти лет. Он отметил, что отсутствие непосредственных боевых действий на британской территории не означает, что страна не вовлечена в это противостояние.

"То, что у нас пока не летают дроны, не свистят пули и не падают ракеты, не означает, что мы не воюем", — заявил принц.

Какой военный опыт есть у герцога Сассекского?

Принц Гарри во время службы в армии Фото: Meghan/Instagram

Гарри прослужил в британской армии десять лет. За это время он дважды побывал в Афганистане, где выполнял боевые задачи в качестве пилота ударного вертолёта Apache.

Первая командировка длилась с декабря 2007 года по февраль 2008 года, вторая — с сентября 2012 года по январь 2013 года. Военную карьеру он завершил в 2015 году.

После ухода из армии принц продолжил заниматься поддержкой военнослужащих и ветеранов. В частности, в 2014 году он учредил международные соревнования Invictus Games — спортивный проект для раненых и травмированных военных и ветеранов.

Именно поддержка людей, получивших ранения во время службы, стала одной из главных тем его последней поездки в Украину.

Что принц Гарри сказал о войне в Украине и позиции Трампа

В ходе интервью герцог Сассекский также высказался об американской политике в отношении российско-украинской войны. Хотя он прямо не упомянул Дональда Трампа, его слова касались расхождений между отношением американского общества к Украине и подходом действующей администрации США.

"Существует большая разница между тем, как американское общество относится к поддержке Украины, которая, на мой взгляд, чрезвычайно высока и всегда такой была, и позицией определенной группы людей — или, в данном случае, администрации, которая, возможно, думала об этом иначе", — отметил Гарри.

Он также прокомментировал предстоящие политические изменения в США, в частности перспективу перехода контроля над обеими палатами Конгресса к демократам.

"С января всё изменится, поэтому, думаю, нам всем стоит с нетерпением этого ждать", — сказал принц.

Отдельно Гарри подчеркнул важность единства европейских стран в противостоянии российской угрозе. По его словам, одним из самых серьезных рисков является то, что европейские государства могут начать конфликтовать между собой вместо того, чтобы совместно противостоять внешним вызовам.

Почему принц Гарри считает, что Украина выиграет войну

Герцог Сассекский заявил, что, основываясь на своих визитах в Украину и регулярном общении с политическими и военными представителями на местах, он считает, что Украина выиграет войну.

В то же время он отметил, что для прекращения противостояния необходимо предусмотреть определенный механизм выхода России из конфликта.

"России нужна какая-то стратегия выхода", — сказал Гарри.

Он также убежден, что международное сообщество может многому научиться у Украины, в частности — её опыту противостояния российской агрессии.

"Мы можем многому научиться у Украины. Я думаю, весь мир может многому у нее научиться", — подчеркнул герцог.

Ранее "Фокус" писал о новом визите принца Гарри во Львов, в ходе которого герцог поддержал украинских ветеранов и посетил мероприятия, связанные с подготовкой к Играм Непокоренных. Как принц Гарри встретился с украинскими участниками Invictus Games.

Стоит добавить, что на куртке принца Гарри, который в феврале прошлого года наблюдал за Играми непокоренных в канадском Ванкувере, заметили шеврон Национальной гвардии Украины. Эмблема принадлежит 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, также известной как бригада "Рубеж".