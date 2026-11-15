Поддержал украинских ветеранов: принц Гарри неожиданно приехал во Львов (фото)

Основатель Invictus Games принц Гарри совершил незапланированный визит во Львов. За время полномасштабного вторжения России герцог Сассекский уже в четвертый раз посещает Украину.

Принц Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных, которые проходили во Львове. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

Принц Гарри, который ещё в 2014 году основал Invictus Games, лично поддержал украинских воинов во время соревнований по регби на инвалидных колясках, проходивших в инклюзивной областной детско-юношеской спортивной школе.

Принц Гарри общается с украинскими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицкий Принц Гарри общается с украинскими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицкий

"Спасибо принцу Гарри за эту поддержку наших людей. Очень ценно, что у Украины и наших воинов есть такие друзья", — написал Козицкий.

Принц Гарри общается с украинскими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицкий Принц Гарри общается с украинскими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицкий

Глава ОВА отметил, что на Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове зарегистрировались около 500 участников. По итогам соревнований будет сформирована сборная из 60 ветеранов и военнослужащих, которые будут представлять нашу страну на международных Играх Непокоренных в следующем году.

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Принц Гарри общается с украинскими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицкий

Отметим, что уже восьмые Игры Непокоренных (шестые для Украины) пройдут 10–17 июля 2027 года в Бирмингеме, Великобритания.

Напомним, что в сентябре 2025 года Гарри впервые прибыл в Украину по приглашению украинского правительства. Во время поездки в столицу Украины герцог Сассекский заявил, что союзники не могут остановить войну, но могут сделать всё возможное для ускорения восстановления пострадавших бойцов.

Фокус писал о том, как герцог Сассекский посетил львовский госпиталь, где проходят лечение раненые украинские защитники. Также принц Гарри познакомился с медиками из Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.

Стоит добавить, что на куртке принца Гарри, который в феврале прошлого года наблюдал за Играми непокоренных в канадском Ванкувере, заметили шеврон Национальной гвардии Украины. Эмблема принадлежит 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, также известной как бригада "Рубеж".