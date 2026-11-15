Підтримав українських ветеранів: принц Гаррі несподівано приїхав до Львова (фото)

Засновник Invictus Games принц Гаррі здійснив неанонсований візит до Львова. За час повномасштабного вторгнення Росії герцог Сассекський вже вчетверте відвідує Україну.

Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених, які проходили у Львові. Про це повідомив глава обласної адміністрації Максим Козицький.

Принц Гаррі, який ще у 2014 році заснував Invictus Games, особисто підтримав українських воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах, які проходили у інклюзивній обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.

Принц Гаррі спілкується з українськими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицький Принц Гаррі спілкується з українськими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицький

"Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів", — написав Козицький.

Принц Гаррі спілкується з українськими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицький Принц Гаррі спілкується з українськими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицький

Глава ОВА зауважив, що на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених наступного року.

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Принц Гаррі спілкується з українськими ветеранами Фото: Telegram / Максим Козицький

Зазначимо, вже восьмі Ігри Нескорених (шості для України) відбудуться 10-17 липня 2027 року у Бірмінгемі, Велика Британія.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Гаррі вперше прибув до України на запрошення українського уряду. Під час подорожі до столиці України герцог Сассекський розповів, що союзники не можуть зупинити війну, але можуть зробити усе можливе для прискорення відновлення постраждалих бійців.

Фокус розповідав про те, як герцог Сассекський відвідав львівський шпиталь, де перебувають на лікуванні поранені українські захисники. Також принц Гаррі познайомився з медиками зі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

Варто додати, що на куртці принца Гаррі, який у лютому минулого року спостерігав за Іграми нескорених у канадському Ванкувері, помітили шеврон Національної гвардії України. Емблема належить 4-ій бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, також відомій як Бригада "Рубіж".