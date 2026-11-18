Герцог Сассекський принц Гаррі заявив, що готовий знову вступити до лав британських Збройних сил, якщо виникне така потреба у разі відкритого нападу РФ. Він зазначив, що Велика Британія вже воює з Росією майже 10 років.

В інтерв'ю The Telegraph, записаному під час неанонсованого візиту до Львова, висловився про політику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни та перспективи подальшої підтримки Києва.

Принц Гаррі готовий знову служити у британській армії

В інтерв'ю Гаррі заявив, що загроза з боку Росії має змушувати західні країни серйозніше ставитися до питань безпеки та бути готовими до можливого загострення.

"Я думаю, нам усім варто нервувати, безумовно. І я вважаю, що нам слід бути готовими. Ті з нас, хто служив, мають бути готовими знову стати до служби", — сказав герцог Сассекський.

Він також прямо заявив про готовність повернутися до військової служби, якщо цього вимагатимуть обставини.

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"Якщо мене знову попросять вступити до армії, якщо виникне така потреба, я на 100% буду готовий служити своїй країні разом із побратимами-ветеранами та військовослужбовцями", — наголосив Гаррі.

За його словами, Велика Британія фактично перебуває в конфлікті з Росією вже близько десяти років. Він зауважив, що відсутність безпосередніх бойових дій на британській території не означає, що країна не залучена до протистояння.

"Те, що в нас поки не літають дрони, не свистять кулі та не падають ракети, не означає, що ми не воюємо", — заявив принц.

Який військовий досвід має герцог Сассекський

Принц Гаррі під час служби в армії Фото: Meghan/Instagram

Гаррі прослужив у британській армії десять років. За цей час він двічі побував в Афганістані, де виконував бойові завдання як пілот ударного вертольота Apache.

Перше відрядження тривало з грудня 2007-го до лютого 2008 року, друге — з вересня 2012-го до січня 2013-го. Військову кар'єру він завершив у 2015 році.

Після виходу з армії принц продовжив займатися підтримкою військовослужбовців і ветеранів. Зокрема, у 2014 році він заснував міжнародні змагання Invictus Games — спортивний проєкт для поранених і травмованих військових та ветеранів.

Саме підтримка людей, які отримали поранення під час служби, стала однією з головних тем його останньої поїздки до України.

Що принц Гаррі сказав про війну в Україні та позицію Трампа

Під час інтерв'ю герцог Сассекський також висловився про американську політику щодо російсько-української війни. Хоча він прямо не назвав Дональда Трампа, його слова стосувалися розбіжностей між ставленням американського суспільства до України та підходом чинної адміністрації США.

"Існує велика різниця між тим, як американське суспільство ставиться до підтримки України, яка, на мою думку, є надзвичайно високою і завжди такою була, та позицією певної групи людей — або, у цьому випадку, адміністрації, яка, можливо, думала про це інакше", — зазначив Гаррі.

Він також прокоментував майбутні політичні зміни у США, зокрема перспективу переходу контролю над обома палатами Конгресу до демократів.

"Із січня все зміниться, тому, думаю, нам усім варто з нетерпінням цього чекати", — сказав принц.

Окремо Гаррі наголосив на важливості єдності європейських країн у протистоянні російській загрозі. За його словами, одним із найбільших ризиків є те, що європейські держави можуть почати конфліктувати між собою замість спільної протидії зовнішнім викликам.

Чому принц Гаррі вважає, що Україна виграє війну

Герцог Сассекський заявив, що, спираючись на власні візити до України та регулярне спілкування з політичними й військовими представниками на місцях, вважає, що Україна виграє війну.

Водночас він зауважив, що для завершення протистояння необхідно передбачити певний механізм виходу Росії з конфлікту.

"Для Росії потрібна якась стратегія виходу", — сказав Гаррі.

Він також переконаний, що міжнародна спільнота може багато чого навчитися в України, зокрема її досвіду протистояння російській агресії.

"Ми можемо багато чого навчитися в України. Я думаю, весь світ може багато чого в неї навчитися", — наголосив герцог.

Раніше писав Фокус про новий приїзд принца Гаррі до Львова, під час якого герцог підтримав українських ветеранів та відвідав заходи, пов'язані з підготовкою до Ігор Нескорених. Як принц Гаррі зустрівся з українськими учасниками Invictus Games.

Варто додати, що на куртці принца Гаррі, який у лютому минулого року спостерігав за Іграми нескорених у канадському Ванкувері, помітили шеврон Національної гвардії України. Емблема належить 4-ій бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, також відомій як Бригада "Рубіж".