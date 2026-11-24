Незважаючи на світовий скандал, голова Nvidia Дженсен Хуанг не тільки зміг повернутися на свою посаду, а й збагатився на кілька десятків мільярдів доларів.

Повернення Хуанга на посаду генерального директора компанії збільшило його особистий статок приблизно на $34 млрд, що дозволило йому посісти 13-те місце у списку найбагатших людей планети, а акції самої Nvidia за підсумками торгів злетіли на 31,5%, збільшивши її капіталізацію приблизно на $950 млрд, продемонструвавши рекордне одноденне зростання вартості для будь-якої компанії, повідомляє Forbes.

Бенефіціарами успіху, окрім Хуанга, стали президент США Дональд Трамп, який раніше інвестував у компанію, співробітники Nvidia та фондові ринки — від Нью-Йорка до Сеула.

Дональд Трамп, який активно виступав за повернення Хуанга, у понеділок, 23 листопада, заявив телеканалу CNBC, що "переконав" раду директорів Nvidia повернути колишнього керівника на посаду.

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"Це я уклав угоду", — похвалився він.

Як випливає з офіційної заяви компанії, рада директорів Nvidia отримала "рекомендації від представників вищого керівництва уряду Сполучених Штатів".

Згідно з аналізом обов’язкових фінансових декларацій Дональда Трампа, проведеним газетою Financial Times, станом на 30 вересня на його рахунках могло бути від 32 000 до 370 000 акцій Nvidia. Після повернення до Білого дому президент США кілька разів збільшував свою частку в компанії.

23 листопада Хуанг повернувся до штаб-квартири Nvidia у Санта-Кларі (Каліфорнія). Його співробітники зустріли керівника радісними вигуками, оплесками та скандуванням його імені.

"Дякую всім вам за другий шанс", — сказав він присутнім.

1 грудня Хуанг з’явиться перед трьома комітетами Палати представників (засідання відбудуться у закритому форматі), а 3 грудня візьме участь у відкритих слуханнях у банківському комітеті Сенату — дату підтвердив у понеділок голова комітету, сенатор Тім Скотт.

Раніше Фокус докладно писав про відставку Дженсена Хуанга з Nvidia на тлі скандалу та про те, хто тимчасово очолив компанію.

Крім того, ми повідомляли про подробиці останніх днів перебування Хуанга на посаді та про пошук наступника для одного з найбільших виробників мікросхем у світі.

Нагадаємо, що зробив Трамп, коли дізнався про зраду керівника Nvidia.