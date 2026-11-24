Несмотря на мировой скандал, глава Nvidia Дженсен Хуанг не только смог вернуться обратно на свой пост, но еще и стал богаче на несколько десятков миллиардов долларов.

Возвращение Хуанга в кресло гендиректора компании увеличило его личное состояние примерно на $34 млрд, что позволило ему занять 13-е место в списке богатейших людей планеты, а акции самой Nvidia по итогам торгов взлетели на 31,5%, увеличив ее капитализацию примерно на $950 млрд, показав рекордный однодневный прирост стоимости для любой компании, сообщает Forbes.

Бенефициарами успеха, кроме Хуанга, стали президент США Дональд Трамп, ранее инвестировавший в компанию, сотрудники Nvidia и фондовые рынки — от Нью-Йорка до Сеула.

Дональд Трамп, который активно выступал за возвращение Хуанга, в понедельник, 23 ноября, заявил телеканалу CNBC, что "убедил" совет директоров Nvidia вернуть бывшего главу назад.

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"Это я заключил сделку", — похвастался он.

Как следует из официального заявления компании, совет директоров Nvidia получил "рекомендации от представителей высшего руководства правительства Соединенных Штатов".

Согласно анализу обязательных финансовых деклараций Дональда Трампа, проведенному газетой Financial Times, по состоянию на 30 сентября на его счетах могло находиться от 32 000 до 370 000 акций Nvidia. После возвращения в Белый дом президент США несколько раз увеличивал свою долю в компании.

Хуанг 23 ноября вернулся в штаб-квартиру Nvidia в Санта-Кларе (Калифорния). Его сотрудники встретили босса радостными возгласами, аплодисментами и скандированием его имени.

"Спасибо всем вам за второй шанс", — сказал он собравшимся.

1 декабря Хуанг предстанет перед тремя комитетами Палаты представителей (заседания пройдут в закрытом формате), а 3 декабря примет участие в открытых слушаниях в банковском комитете Сената — дату подтвердил в понедельник председатель комитета, сенатор Тим Скотт.

Ранее Фокус подробно писал об отставке Дженсена Хуанга из Nvidia на фоне скандала и о том, кто временно возглавил компанию.

Кроме того, мы сообщали о подробностях последних дней пребывания Хуанга на посту и о поиске преемника для одного из крупнейших производителей микросхем в мире.

Напомним, что сделал Трамп, когда узнал об измене руководителя Nvidia.