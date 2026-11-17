Сообщения Трампа "обвалили" акции Nvidia на сумму до 1 млн долларов после публикации доклада о связях Дженсена Хуанга с предполагаемой шпионкой. Президент отрицает, что знал о подозрениях.

По сообщению CNBC, Трамп узнал о предательстве ещё в начале лета. Он продал часть акций американской технологической компании Nvidia в мае 2026 года — через пять дней после возвращения из Китая, где, якобы, госсекретарь Марко Рубио сообщил ему о подозрениях относительно связей тогдашнего руководителя компании Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. Объем продажи составил от 500 тысяч до 1 млн долларов. В то же время сам Трамп заявил, что не слышал о подозрениях в отношении этой женщины.

CNBC проанализировало финансовые декларации Дональда Трампа. По данным издания, продажа акций состоялась 18 мая 2026 года. Журналисты установили, что после возвращения в Белый дом Трамп совершил не менее 103 операций с акциями Nvidia — покупку и продажу ценных бумаг. Общая стоимость этих транзакций, по подсчетам издания, составила от 27 млн до 97,5 млн долларов.

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В конце 2025 года акции Nvidia входили в тройку крупнейших отдельных позиций в портфеле президента. Их стоимость тогда оценивалась в диапазоне от 12,5 млн до 58 млн долларов. Годом ранее стоимость таких активов составляла от 615 тысяч до 1,3 млн долларов.

В то же время финансовые декларации содержат диапазоны стоимости сделок, а не точное количество акций. Поэтому по этим документам невозможно установить фактический объем ценных бумаг, которыми владел Трамп на конкретную дату.

Ранее Фокус подробно писал об отставке Дженсена Хуанга из Nvidia на фоне скандала и о том, кто временно возглавил компанию.

Кроме того, мы сообщали о подробностях последних дней пребывания Хуанга на посту и о поиске преемника для одного из крупнейших производителей микросхем в мире.