Обвал акций NVIDIA: CEO компании ушел в отставку на фоне обвинений в измене

Дженсен Хуанг покинул руководящие посты в NVIDIA. Отставка произошла на фоне скандала вокруг двух его внебрачных романов, один из которых расследует ФБР из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс.

О уходе Дженсена Хуанга с руководящих должностей в NVIDIA объявил совет директоров компании. Причины такого решения в сообщении не указаны. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщает Reuters, в связи с этим акции компании упали почти на 7 %. На этой неделе это привело к потере 600 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Акции NVIDIA упали после отстранения генерального директора компании

Исполнять обязанности генерального директора согласилась Колетт Кресс — до этого она занимала должность исполнительного вице-президента и финансового директора NVIDIA. Председателем совета директоров впервые избрали Харви Джонса.

"Колетт помогла компании NVIDIA преодолеть период стремительного роста и обладает глубоким пониманием нашего бизнеса, клиентов, операционной деятельности и финансового положения", — заявил он.

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Сама Кресс пообещала преемственность в стратегии: "Мы продолжим продвигать работу, которая сделала NVIDIA лидером в области ускоренных вычислений и искусственного интеллекта, и воспользуемся будущими возможностями". Внимание компании, по её словам, по-прежнему сосредоточено на клиентах, партнёрах, разработчиках и акционерах.

В заявлении совета директоров работу Хуанга высоко оценили: "Вклад Дженсена в Nvidia огромен". Там также поблагодарили его "за его неоценимый вклад в компанию и отрасль".

Роман, который заинтересовал ФБР

В начале ноября стало известно об отношениях 63-летнего женатого Хуанга с Алисой Хуанг — они однофамильцы, но не родственники. Женщина возглавляла сингапурскую компанию Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая и в содействии в обходе экспортных ограничений США на поставки новейших чипов искусственного интеллекта.

Хуанг публично признал супружескую измену и извинился перед семьёй, однако подчеркнул, что о возможной шпионской деятельности женщины не знал.

Второй роман и соглашение о неразглашении

11 ноября газета The New York Times сообщила об ещё одной внебрачной связи с 48-летней вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл. По данным источников издания, в марте очевидец, снявший на телефон их "проявления нежности" в отеле, был вынужден службой безопасности руководителя подписать соглашение о неразглашении.

Расследования, сенаторы и иски

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что инцидент с китайской бизнесвумен расследует ФБР, хотя и выразил доверие самому Хуангу. Параллельно сенаторы призвали администрацию сохранить всю документацию, касающуюся экспорта микросхем в Китай.

Совет директоров Nvidia привлек внешнюю юридическую фирму для проведения независимого расследования возможной утечки секретной информации. Кроме того, акционеры подали коллективный иск против компании и Хуанга, обвинив их в сокрытии рисков для бизнеса. На фоне этих событий акции технологического гиганта обвалились.

Ранее сообщалось, что совет директоров Nvidia провел заседание, чтобы обсудить отстранение генерального директора Дженсена Хуанга от должности после появления сообщений о двух внебрачных связях.

Также сообщалось, что разведка США считает, будто генеральный директор Nvidia имел роман с китайской шпионкой в рамках операции "Медовая ловушка". Женщину, с которой он изменил жене, связывают с компанией, которую обвиняют в контрабанде чипов для искусственного интеллекта на сумму два миллиарда долларов.