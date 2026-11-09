Глава Nvidia Дженсен Хуанг изменил жене с китайской шпионкой: самый большой скандал в сфере ИИ

Разведка США считает, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг имел роман с китайской шпионкой в ​​рамках операции "медовая ловушка". Женщина, с которой он изменил жене, связана с компанией, обвиняемой в контрабанде чипов для искусственного интеллекта на сумму 2 миллиарда долларов.

Этот скандал, как считают журналисты в сфере ИИ, может "потрясти компанию Nvidia до основания". Хуанг уже признался в романе с предполагаемой китайской шпионкой и опубликовал письмо с извинениями перед своей семьей и сотрудниками. По данным Financial Times, Элис Хуанг, которую иногда называют Хуанг Ле, занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed и, как сообщается, состояла в романтических отношениях с генеральным директором крупнейшего в мире производителя чипов для искусственного интеллекта.

Дженсен Хуанг признался в измене Фото: The White House

Дженсен в настоящее время женат на своей жене Лори Хуанг, с которой состоит в браке уже 41 год. Неясно, была ли Элис Хуанг завербована Министерством государственной безопасности Китая до того, как присоединилась к Megaspeed, или после того, как уже установила деловые отношения с Дженсеном, но сообщалось, что она нацелилась на главу Nvidia, чтобы помочь китайским компаниям получить доступ к запрещенным чипам для искусственного интеллекта.

Видео дня

Компания Megaspeed обвиняется в контрабанде чипов для искусственного интеллекта на сумму 2 миллиарда долларов в Китай через свою дочернюю компанию Speedmatrix, хотя Nvidia настаивает на отсутствии связей компании с Китаем. Megaspeed находится в центре сети компаний, связанных с Китаем, и ранее была связана с китайской игровой компанией 7Road International. Она была основана в 2023 году и, как сообщается, принадлежала компании Huang Le Limited, возглавляемой Хуанг Ле, или Элис Хуанг, до того, как была продана Swiftdata в том же году. В следующем году Megaspeed использовала Speedmatrix для регистрации, и у дочерней компании было два офиса в Джохоре, Малайзия. Эта дочерняя компания находится в центре обвинений в контрабанде.

Элис Хуанг (за спиной) главы Nvidia Фото: Соцсети

Исследование личности Хуанг Ле выявило противоречия. Сообщалось, что она начала свою карьеру в качестве тележурналистки, работая на телеканале Hunan TV и китайской государственной телекомпании China Central Television (CCTV), но один из руководителей Hunan TV утверждает, что никогда о ней не слышал, а на CCTV о ней нет информации. После предполагаемой работы в СМИ она перешла в банковскую и финансовую сферу, став помощником президента подразделения частного банковского обслуживания HSBC, а затем вице-президентом в CITIC Securities, китайской финансовой компании. Неясно, как она оказалась связана с Megaspeed после этого, но, похоже, что китаянка создала сеть компаний и инвесторов в Шанхае и Чжэцзяне, которые активно продвигали компании, занимающиеся мобильными играми, в сторону центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта.

Возникли вопросы о том, как такая небольшая компания, как Megaspeed, могла так внезапно закупить графические процессоры Nvidia для искусственного интеллекта, но это, безусловно, привлекло внимание Дженсена Хуанга. После того, как компания сделала этот крупный заказ, Элис Хуанг появилась в публикации на LinkedIn, где она общалась за выпивкой с главой Nvidia и другими руководителями из Gigabyte и NetThunder. Год спустя ее снова увидели стоящей позади главы Nvidia, вместе с другими людьми, когда он выходил из ресторана.

Компания Nvidia отровергла эти обвинения, заявив, что Дженсен Хуанг ежегодно встречается с тысячами руководителей компаний-клиентов, и что они обмениваются обычной деловой информацией, а не конфиденциальными коммерческими секретами Nvidia или информацией, касающейся национальной безопасности. Китай также заявил, что эти обвинения в шпионаже являются всего лишь "безосновательными клеветническими заявлениями" против Пекина.

Дженсен Хуанг вместе с Дональдом Трампом летал в Китай Фото: The White House

Совет директоров Nvidia заявил, что у него "нет оснований полагать, что была нарушена национальная безопасность или коммерческие секреты Nvidia".

Что касается Дженсена, он заявил о своей приверженности "поддержке национальной безопасности Америки".

Глава Nvidia Дженсен Хуанг – что известно о его жене Лори и его семье

Дженсен Хуанг познакомился со своей будущей женой Лори Миллс в Университете штата Орегон, где в начале 1980-х изучал электротехнику. Они работали вместе в лаборатории.

Дженсен Хуанг с женой Лори и детьми Фото: NVIDIA

Они поженились в 1985 году, примерно за восемь лет до того, как он стал одним из основателей Nvidia, у них родились двое детей, Мэдисон и Спенсер.

В 2007 году супруги основали благотворительный фонд, активы которого значительно выросли благодаря стремительному росту стоимости акций Nvidia, и его стоимость оценивается более чем в 9 миллиардов долларов.

В число пожертвований входят десятки миллионов долларов, направленные на инженерные программы в Университете штата Орегон и Стэнфордском университете.

Стивен Витт, автором книги "Мыслящая машина" — биографии Дженсена Хуанга, — говорит, что его измена нанесла непоправимый удар по его репутации и публичному образу семьянина.

"В наших разговорах, как и в других, Дженсен всячески старался представить себя семьянином. Для него это очень важно. Он хвалит свою жену, отзывается о ней в самых лестных тонах. Оба его ребенка работают в Nvidia — Спенсер и Мэддисон", — сказал Витт.

Витт добавил: "Последствия этого были бы плохи для любой семьи. Но для человека, который приложил столько усилий, чтобы создать образ семьянина и который очень близок со своими детьми, это очень плохо".

В своем официальном заявлении Дженсен написал: "Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания тому, что я сделал. Я глубоко сожалею. Всю свою жизнь моя семья дарила мне любовь и поддержку. Они заслуживают моей честности и преданности. Вместо этого я подвел их и разрушил жизнь, которую мы построили вместе. Я беру на себя полную ответственность за то, что сделал, и за причиненную боль, и принимаю критику, которая с этим связана. Моей жене и семье: я люблю вас. Я знаю, что извинения не могут исправить то, что я сделал. Я надеюсь, что наша семья оправится, и со временем я смогу вернуть ваше доверие".

Напомним, ранее компания Nvidia представила чипы, которые будут использоваться в центрах обработки данных, размещенных в космосе.

А на фоне скандала с файлами Эпштейна миллиардер Билл Гейтс признался в романах с россиянками.