ИИ готовится покинуть Землю: Nvidia представила систему чипов для орбитальных дата-центров

Компания Nvidia представила чипы, которые будут использоваться в центрах обработки данных, размещенных в космосе. Чипы будут использоваться со спутниками нескольких компаний, включая Axiom Space, Starcloud и Planet Labs.

Орбитальные дата-центры становятся все более популярными. Дело в том, что спрос на ИИ повышает потребление электроэнергии. Эту энергию можно постоянно получать в космосе, где некоторые компании планируют разместить новые дата-центры. Компания Nvidia объявила о запуске вычислительных платформ для орбитальных центров обработки данных. Это шаг вперед в развитии искусственного интеллекта в космосе, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что космические вычисления уже являются реальностью. По его словам, по мере размещения спутниковых группировок для будущих дата-центров с ИИ в космосе и дальнейших исследований космического пространства, искусственный интеллект "должен существовать везде, где генерируются данные".

Відео дня

Компания Nvidia сообщила, что ее система чипов Vera Rubin Space-1 будет использоваться в космических дата-центрах, создаваемых несколькими компаниями, в том числе Axiom Space, Starcloud и Planet Labs. Эти чипы специально разработаны для условий с ограниченными размерами, весом и энергопотреблением.

Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia работает с партнерами над новым компьютером для орбитальных центров обработки данных, но еще предстоит преодолеть ряд инженерных препятствий.

"В космосе нет конвекции, есть только излучение, поэтому нам нужно выяснить, как охлаждать эти системы в космосе, но над этим работает много отличных инженеров", — говорит глава Nvidia.

Развитие дата-центров, обеспечивающих спрос на ИИ, стало причиной резкого роста цен на электроэнергию, ведь ее потребление значительно увеличилось. Отправка дата-центров в космос рассматривается как одно из решений этой проблемы. На околоземной орбите спутники могут с помощью солнечных панелей собирать энергию Солнца 24/7 и преобразовывать ее в электроэнергию. Хотя, действительно, нужно еще понять, как охлаждать дата-центры в космосе, которые выделяют очень много тепла. На Земля для этого используется вода. Также одним из препятствий для создания орбитальных дата-центров является высока стоимость запусков ракет в космос.

Напоминаем, что компания Илона Маска SpaceX, которая занимается ракетостроением и запусками в космос, приобрела его же компанию xAI, которая занимается разработкой ИИ. Теперь Маск планирует создать свои дата-центры в космосе. Кстати, xAI является одним из крупнейших клиентов Nvidia.

Также Фокус писал о том, что компания из Австралии строит два дата-центра на Земле для разработки ИИ, которые будут работать на основе клеток мозга человека.

Еще Фокус писал о том, что астероид Рюгу содержит все элементы ДНК и РНК и это открытие подтверждает теорию происхождения жизни на Земле.

При написании материала использованы источники: CNBC.