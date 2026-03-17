ШІ готується покинути Землю: Nvidia представила систему чипів для орбітальних дата-центрів

Компанія Nvidia представила чіпи, які будуть використовуватися в центрах обробки даних, розміщених у космосі. Чіпи будуть використовуватися із супутниками кількох компаній, зокрема Axiom Space, Starcloud і Planet Labs.

Орбітальні дата-центри стають дедалі популярнішими. Річ у тім, що попит на ШІ підвищує споживання електроенергії. Цю енергію можна постійно отримувати в космосі, де деякі компанії планують розмістити нові дата-центри. Компанія Nvidia оголосила про запуск обчислювальних платформ для орбітальних центрів обробки даних. Це крок вперед у розвитку штучного інтелекту в космосі, пише Фокус.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що космічні обчислення вже є реальністю. За його словами, у міру розміщення супутникових угруповань для майбутніх дата-центрів з ШІ в космосі та подальших досліджень космічного простору, штучний інтелект "повинен існувати скрізь, де генеруються дані".

Компанія Nvidia повідомила, що її система чипів Vera Rubin Space-1 буде використовуватися в космічних дата-центрах, що створюються кількома компаніями, зокрема Axiom Space, Starcloud і Planet Labs. Ці чіпи спеціально розроблені для умов з обмеженими розмірами, вагою та енергоспоживанням.

Дженсен Хуанг заявив, що Nvidia працює з партнерами над новим комп'ютером для орбітальних центрів обробки даних, але ще потрібно подолати низку інженерних перешкод.

"У космосі немає конвекції, є тільки випромінювання, тому нам потрібно з'ясувати, як охолоджувати ці системи в космосі, але над цим працює багато чудових інженерів", — каже глава Nvidia.

Розвиток дата-центрів, що забезпечують попит на ШІ, став причиною різкого зростання цін на електроенергію, адже її споживання значно збільшилося. Відправлення дата-центрів у космос розглядається як одне з рішень цієї проблеми. На навколоземній орбіті супутники можуть за допомогою сонячних панелей збирати енергію Сонця 24/7 і перетворювати її на електроенергію. Хоча, дійсно, потрібно ще зрозуміти, як охолоджувати дата-центри в космосі, які виділяють дуже багато тепла. На Земля для цього використовується вода. Також однією з перешкод для створення орбітальних дата-центрів є висока вартість запусків ракет у космос.

Нагадуємо, що компанія Ілона Маска SpaceX, яка займається ракетобудуванням і запусками в космос, придбала його ж компанію xAI, яка займається розробкою ШІ. Тепер Маск планує створити свої дата-центри в космосі. До речі, xAI є одним із найбільших клієнтів Nvidia.

Під час написання матеріалу використано джерела: CNBC.