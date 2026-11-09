Глава Nvidia Дженсен Хуанг зрадив дружину з китайською шпигункою: найбільший скандал у сфері ШІ

Розвідка США вважає, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг мав роман із китайською шпигункою в рамках операції "медова пастка". Жінка, з якою він зрадив дружину, пов’язана з компанією, яку звинувачують у контрабанді чіпів для штучного інтелекту на суму 2 мільярди доларів.

Цей скандал, як вважають журналісти, що висвітлюють сферу штучного інтелекту, може "похитнути компанію Nvidia дощенту". Хуанг уже зізнався у романі з імовірною китайською шпигункою та опублікував лист із вибаченнями перед своєю родиною та співробітниками. За даними Financial Times, Еліс Хуанг, яку іноді називають Хуанг Ле, обіймала керівну посаду в сінгапурській компанії Megaspeed і, як повідомляється, перебувала у романтичних стосунках із генеральним директором найбільшого у світі виробника чіпів для штучного інтелекту.

Дженсен Хуанг зізнався у зраді Фото: The White House

Дженсен наразі одружений зі своєю дружиною Лорі Хуанг, з якою перебуває у шлюбі вже 41 рік. Невідомо, чи Еліс Хуанг була завербована Міністерством державної безпеки Китаю до того, як приєдналася до Megaspeed, чи після того, як вже налагодила ділові стосунки з Дженсеном, але повідомлялося, що вона взяла на приціл главу Nvidia, щоб допомогти китайським компаніям отримати доступ до заборонених чіпів для штучного інтелекту.

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Компанію Megaspeed звинувачують у контрабанді чіпів для штучного інтелекту на суму 2 мільярди доларів до Китаю через свою дочірню компанію Speedmatrix, хоча Nvidia наполягає на відсутності зв’язків компанії з Китаєм. Megaspeed перебуває в центрі мережі компаній, пов’язаних із Китаєм, і раніше мала зв’язки з китайською ігровою компанією 7Road International. Вона була заснована у 2023 році і, як повідомляється, належала компанії Huang Le Limited, очолюваній Хуанг Ле, або Еліс Хуанг, до того, як була продана Swiftdata того ж року. Наступного року Megaspeed використовувала Speedmatrix для реєстрації, і дочірня компанія мала два офіси в Джохорі, Малайзія. Ця дочірня компанія перебуває в центрі звинувачень у контрабанді.

Еліс Хуанг (за спиною) — керівника компанії Nvidia Фото: Соцмережi

Дослідження особистості Хуан Ле виявило суперечності. Повідомлялося, що вона розпочала свою кар’єру як тележурналістка, працюючи на телеканалі Hunan TV та китайській державній телекомпанії China Central Television (CCTV), але один із керівників Hunan TV стверджує, що ніколи про неї не чув, а на CCTV про неї немає інформації. Після ймовірної роботи в ЗМІ вона перейшла у банківську та фінансову сферу, ставши помічником президента підрозділу приватного банківського обслуговування HSBC, а потім віцепрезидентом у CITIC Securities, китайській фінансовій компанії. Незрозуміло, як вона опинилася пов’язаною з Megaspeed після цього, але, схоже, що китаянка створила мережу компаній та інвесторів у Шанхаї та Чжецзяні, які активно просували компанії, що займаються мобільними іграми, у напрямку центрів обробки даних із використанням штучного інтелекту.

Виникли питання щодо того, як така невелика компанія, як Megaspeed, змогла так раптово закупити графічні процесори Nvidia для штучного інтелекту, але це, безперечно, привернуло увагу Дженсена Хуанга. Після того, як компанія зробила це велике замовлення, Еліс Хуанг з’явилася у публікації на LinkedIn, де вона спілкувалася за келихом алкоголю з головою Nvidia та іншими керівниками з Gigabyte і NetThunder. Рік по тому її знову побачили стоячою позаду голови Nvidia, разом з іншими людьми, коли він виходив із ресторану.

Компанія Nvidia відкинула ці звинувачення, заявивши, що Дженсен Хуанг щороку зустрічається з тисячами керівників компаній-клієнтів і що вони обмінюються звичайною діловою інформацією, а не конфіденційними комерційними секретами Nvidia чи інформацією, що стосується національної безпеки. Китай також заявив, що ці звинувачення у шпигунстві є лише "безпідставними наклепницькими заявами" проти Пекіна.

Дженсен Хуанг разом із Дональдом Трампом літав до Китаю Фото: The White House

Рада директорів Nvidia заявила, що у неї "немає підстав вважати, що було порушено національну безпеку або комерційні таємниці Nvidia".

Що стосується Дженсена, то він заявив про свою відданість "забезпеченню національної безпеки Америки".

Голова Nvidia Дженсен Хуанг — що відомо про його дружину Лорі та його родину

Дженсен Хуанг познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лорі Міллс в Університеті штату Орегон, де на початку 1980-х вивчав електротехніку. Вони працювали разом у лабораторії.

Дженсен Хуанг із дружиною Лорі та дітьми Фото: NVIDIA

Вони одружилися у 1985 році, приблизно за вісім років до того, як він став одним із засновників Nvidia; у них народилося двоє дітей — Медісон і Спенсер.

У 2007 році подружжя заснувало благодійний фонд, активи якого значно зросли завдяки стрімкому зростанню вартості акцій Nvidia, і його вартість оцінюється у понад 9 мільярдів доларів.

Серед пожертв — десятки мільйонів доларів, спрямованих на інженерні програми в Університеті штату Орегон та Стенфордському університеті.

Стівен Вітт, автор книги "Машина, що мислить" — біографії Дженсена Хуанга, — зазначає, що його зрада завдала непоправного удару по його репутації та публічному іміджу сім’янина.

"У наших розмовах, як і в інших, Дженсен усіляко намагався подати себе як сімейну людину. Для нього це дуже важливо. Він хвалить свою дружину, відгукується про неї в найприємніших тонах. Обидві його дитини працюють у Nvidia — Спенсер і Меддісон", — сказав Вітт.

Вітт додав: "Наслідки цього були б негативними для будь-якої родини. Але для людини, яка доклала стільки зусиль, щоб створити образ сім’янина, і яка дуже близька зі своїми дітьми, це дуже погано".

У своїй офіційній заяві Дженсен написав: "Я зрадив свою дружину. Мої дії завдали болю їй та нашим дітям. Немає виправдання тому, що я зробив. Я глибоко шкодую. Усе своє життя моя родина дарувала мені любов і підтримку. Вони заслуговують на мою чесність і відданість. Натомість я підвів їх і зруйнував життя, яке ми побудували разом. Я беру на себе повну відповідальність за те, що зробив, і за заподіяний біль, і приймаю критику, пов’язану з цим. Моїй дружині та родині: я люблю вас. Я знаю, що вибачення не можуть виправити те, що я зробив. Я сподіваюся, що наша родина оговтається, і з часом я зможу повернути вашу довіру".

Нагадаємо, раніше компанія Nvidia представила чіпи, які використовуватимуться в центрах обробки даних, розташованих у космосі.

А на тлі скандалу з файлами Епштейна мільярдер Білл Гейтс зізнався у романах із росіянками.