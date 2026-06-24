Білл Гейтс зізнався перед Конгресом у романі з росіянками

Білл Гейтс трохи пролив світло на деякі свої романи під час виступу перед Конгресом, де вперше були названі імена двох жінок, з якими він зраджував своїй дружині.

Засновник Microsoft визнав, що у нього були стосунки з Еліс Джейкобс Несселродт, підприємницею у медичній сфері, яка має докторський ступінь Гарвардської медичної школи. Він також підтвердив, що перебував у стосунках з Карімою Нігматуліною, вченою-ядерником із Росії, пише Daily Mail.

Фото Гейтса з архіву Епштейна

Під час слухань, що відбулися раніше цього місяця, Біллу Гейтсу ставили вкрай особисті запитання, наприклад, чи хворів він коли-небудь на захворювання, що передаються статевим шляхом. Гейтса викликали до Конгресу після того, як його фотографії та електронні листи фігурували у справі Епштейна. На відміну від кількох інших інтерв’ю, опублікованих комітетом, це інтерв’ю не було записано на відео, але тепер опубліковано повну стенограму.

Відео дня

За словами Гейтса, його колишня дружина Мелінда залишалася з ним, незважаючи на те, що він двічі зізнавався у зрадах з кількома жінками, причому перше зізнання пролунало ще до 2010 року.

Слухання в Комітеті з нагляду Палати представників мали на меті з’ясувати обставини стосунків мільярдера з Джеффрі Епштейном. Вважається, що саме ця "дружба" стала вирішальним фактором у розлученні Гейтса з його дружиною Меліндою у 2021 році після 27 років шлюбу.

70-річний Гейтс залишався другом Епштейна протягом багатьох років, незважаючи на те, що покійний фінансист на той момент був зареєстрованим злочинцем.

Після самогубства Епштейна у тюремній камері Білл Гейтс неодноразово вибачався за їхню дружбу, а під час виступу в Конгресі 10 червня заявив, що шкодує про те, що вони коли-небудь зустрічалися.

Під час інтерв’ю в Капітолії Білл Гейтс зізнався, що мав три позашлюбні стосунки, перший із яких був із доктором Джейкобс.

Гейтс сказав, що не пам’ятає, коли розповів Мелінді про ці стосунки, але це було до 2013 року, коли він повідомив їй про роман із Нігматуліною та Мілою Антоновою, професійною гравчинею в бридж із РФ. Засновник Microsoft заглибився у спогади й навіть заявив комітету, що, як і раніше, вважає Антонову, яка на 30 років молодша за нього, "серйозною гравчинею в бридж".

Мільярдер повідомив, що, хоча його дружина й була пригнічена після його зізнань у зрадах у 2013 році, вони тоді не обговорювали розлучення.

Білл і Мелінда Гейтс Фото: 1TV.GE

За словами Гейтса, він познайомився з Нігматуліною завдяки її роботі над "моделюванням захворювань та дослідженнями ядерного поділу". На той час вона працювала в компанії TerraPower, у яку, за словами Гейтса, він був "великим інвестором". Гейтс підтвердив, що їхній роман розпочався в Лондоні і про нього згадувалося в листах Джеффрі Епштейна, які опублікувало Міністерство юстиції раніше цього року.

Також він підтвердив, що Джеффрі Епштейн міг шантажувати його, оскільки знав про його позашлюбні стосунки, але до цього не дійшло.

"Мене не шантажували, але, знаєте, якщо ви подивитеся на ці електронні листи, то побачите, що думки містера Епштейна були спрямовані саме в цьому напрямку", — ухильно заявив мільярдер.

Нагадаємо, раніше Білл Гейтс уже розповідав про свої романи з росіянками. Але лише після того, як про це стало відомо з "файлів Епштейна".

Також "Фокус" писав про скандал, що розгорівся після того, як Міністерство юстиції США опублікувало файли Епштейна.