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Мир Опубликованы "файлы Эпштейна"

Билл Гейтс признался в романе с россиянками перед Конгрессом

билл гейтс
Фото Билла Гейтса из файлов Джеффри Эпштейна

Билл Гейтс приоткрыл завесу тайны над некоторыми своими романами во время выступления перед Конгрессом, где впервые были названы имена двух женщин, с которыми он изменял своей жене.

Основатель Microsoft признал, что у него были отношения с Элис Джейкобс Несселродт, предпринимателем в медицинской сфере, имеющей докторскую степень Гарвардской медицинской школы. Он также подтвердил, что состоял в отношениях с Каримой Нигматулиной, ученым-ядерщиком из России, пишет Daily Mail.

билл гейтс с девушкой
Фото Гейтса из файлов Эпштейна

В ходе слушаний, состоявшихся ранее в этом месяце Биллу Гейтсу задавали крайне личные вопросы, например, болел ли он когда-либо заболеваниями, передающимися половым путем. Гейтса вызвали в Конгресс после того, как его фотографии и электронные письма фигурировали в деле Эпштейна. В отличие от нескольких других интервью, опубликованных комитетом, оно не было записано на видео, но теперь опубликована полная стенограмма.

Відео дня

По словам Гейтса, его бывшая жена Мелинда оставалась с ним, несмотря на то, что он дважды признавался в изменах с несколькими женщинами, причем первое признание прозвучало еще до 2010 года.

Слушания в Комитете по надзору Палаты представителей были призваны выяснить обстоятельства отношений миллиардера с Джеффри Эпштейном. Считается, что именно эта "дружба" стала решающим фактором в разводе Гейтса с его супругой Мелиндой в 2021 году после 27 лет брака.

70-летний Гейтс оставался другом Эпштейна на протяжении многих лет, несмотря на то, что покойный финансист на тот момент был зарегистрированным преступником.

После самоубийства Эпштейна в тюремной камере Билл Гейтс неоднократно извинялся за их дружбу и во время выступления в Конгрессе 10 июня заявил, что сожалеет о том, что они когда-либо встречались.

В ходе интервью в Капитолии Билл Гейтс признался, что у него было три внебрачные связи, первая из которых была с доктором Джейкобс.

Гейтс сказал, что не помнит, когда рассказал Мелинде об этих отношениях, но это было до 2013 года, когда он сообщил ей о романе с Нигматулиной и Милой Антоновой, профессиональным игроком в бридж из РФ. Основатель Microsoft углубился в воспоминания и даже заявил комитету, что по-прежнему считает Антонову, которая на 30 лет моложе его, "серьезным игроком в бридж".

Миллиардер сообщил, что хоть его жена и была подавлена после его признаний в изменах в 2013 году, они тогда не обсуждали развод.

билл гейтс и мелинда гейтс
Билл и Мелинда Гейтс
Фото: 1TV.GE

По словам Гейтса, он познакомился с Нигматулиной благодаря ее работе над "моделированием заболеваний и исследованиями ядерного деления". В то время она работала в компании TerraPower, в которую, по словам Гейтса, он был "крупным инвестором". Гейтс подтвердил, что их роман случился в Лондоне и о нем упоминалось в письмах Джеффри Эпштейна, которые опубликовало Министерство юстиции ранее в этом году.

Также он подтвердил, что Джеффри Эпштейн мог шантажировать его, так как знал о его внебрачных романов, но до этого не дошло.

"Меня не шантажировали, но, знаете, если вы посмотрите на эти электронные письма, то увидите, что мысли мистера Эпштейна были направлены именно в этом направлении", — уклончиво заявил миллиардер.

Напомним, ранее Билл Гейтс уже говорил о своих романах с россиянками. Но только после того, как об это стало известно из "файлов Эпштейна".

Также Фокус писал, какой скандал разгорелся после того, как Министерство юстиции США опубликовало файлы Эпштейна.