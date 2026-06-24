Билл Гейтс признался в романе с россиянками перед Конгрессом

Билл Гейтс приоткрыл завесу тайны над некоторыми своими романами во время выступления перед Конгрессом, где впервые были названы имена двух женщин, с которыми он изменял своей жене.

Основатель Microsoft признал, что у него были отношения с Элис Джейкобс Несселродт, предпринимателем в медицинской сфере, имеющей докторскую степень Гарвардской медицинской школы. Он также подтвердил, что состоял в отношениях с Каримой Нигматулиной, ученым-ядерщиком из России, пишет Daily Mail.

Фото Гейтса из файлов Эпштейна

В ходе слушаний, состоявшихся ранее в этом месяце Биллу Гейтсу задавали крайне личные вопросы, например, болел ли он когда-либо заболеваниями, передающимися половым путем. Гейтса вызвали в Конгресс после того, как его фотографии и электронные письма фигурировали в деле Эпштейна. В отличие от нескольких других интервью, опубликованных комитетом, оно не было записано на видео, но теперь опубликована полная стенограмма.

Відео дня

По словам Гейтса, его бывшая жена Мелинда оставалась с ним, несмотря на то, что он дважды признавался в изменах с несколькими женщинами, причем первое признание прозвучало еще до 2010 года.

Слушания в Комитете по надзору Палаты представителей были призваны выяснить обстоятельства отношений миллиардера с Джеффри Эпштейном. Считается, что именно эта "дружба" стала решающим фактором в разводе Гейтса с его супругой Мелиндой в 2021 году после 27 лет брака.

70-летний Гейтс оставался другом Эпштейна на протяжении многих лет, несмотря на то, что покойный финансист на тот момент был зарегистрированным преступником.

После самоубийства Эпштейна в тюремной камере Билл Гейтс неоднократно извинялся за их дружбу и во время выступления в Конгрессе 10 июня заявил, что сожалеет о том, что они когда-либо встречались.

В ходе интервью в Капитолии Билл Гейтс признался, что у него было три внебрачные связи, первая из которых была с доктором Джейкобс.

Гейтс сказал, что не помнит, когда рассказал Мелинде об этих отношениях, но это было до 2013 года, когда он сообщил ей о романе с Нигматулиной и Милой Антоновой, профессиональным игроком в бридж из РФ. Основатель Microsoft углубился в воспоминания и даже заявил комитету, что по-прежнему считает Антонову, которая на 30 лет моложе его, "серьезным игроком в бридж".

Миллиардер сообщил, что хоть его жена и была подавлена после его признаний в изменах в 2013 году, они тогда не обсуждали развод.

Билл и Мелинда Гейтс Фото: 1TV.GE

По словам Гейтса, он познакомился с Нигматулиной благодаря ее работе над "моделированием заболеваний и исследованиями ядерного деления". В то время она работала в компании TerraPower, в которую, по словам Гейтса, он был "крупным инвестором". Гейтс подтвердил, что их роман случился в Лондоне и о нем упоминалось в письмах Джеффри Эпштейна, которые опубликовало Министерство юстиции ранее в этом году.

Также он подтвердил, что Джеффри Эпштейн мог шантажировать его, так как знал о его внебрачных романов, но до этого не дошло.

"Меня не шантажировали, но, знаете, если вы посмотрите на эти электронные письма, то увидите, что мысли мистера Эпштейна были направлены именно в этом направлении", — уклончиво заявил миллиардер.

Напомним, ранее Билл Гейтс уже говорил о своих романах с россиянками. Но только после того, как об это стало известно из "файлов Эпштейна".

Также Фокус писал, какой скандал разгорелся после того, как Министерство юстиции США опубликовало файлы Эпштейна.