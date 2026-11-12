Крах акцій NVIDIA: CEO компанії пішов у відставку на тлі звинувачень у зраді

Дженсен Хуанг залишив керівні посади у NVIDIA. Відставка сталася на тлі скандалу навколо двох його позашлюбних романів, один з яких розслідує ФБР через підозри у шпигунстві на користь Китаю. Тимчасово компанію очолила фінансова директорка Колетт Кресс.

Про відхід Дженсена Хуанга з керівних посад у NVIDIA оголосила рада директорів компанії. Причин такого рішення в повідомленні не наводять. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляє Reuters, у звʼязку з цим акції компанії впали майже на 7%. Цього тижня це призвело до втрати 600 мільярдів доларів ринкової вартості.

Акції NVIDIA впали після відсторонення СЕО компанії

Виконувати обов'язки генерального директора погодилася Колетт Кресс — досі вона була виконавчою віцепрезиденткою та фінансовою директоркою NVIDIA. Головою ради директорів уперше обрали Харві Джонса.

"Колетт допомогла провести NVIDIA через період надзвичайного зростання і має глибоке розуміння нашого бізнесу, клієнтів, операцій та фінансового становища", – заявив він.

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Сама Кресс пообіцяла наступність у стратегії: "Ми продовжимо просувати роботу, яка зробила NVIDIA лідером у прискорених обчисленнях та штучному інтелекті, і скористаємося майбутніми можливостями". Увага компанії, за її словами, залишається зосередженою на клієнтах, партнерах, розробниках та акціонерах.

У заяві ради директорів роботу Хуанга оцінили високо: "Внесок Дженсена в Nvidia глибокий". Там також подякували йому "за його незмірний внесок у компанію та галузь".

Роман, яким зацікавилося ФБР

На початку листопада стало відомо про стосунки одруженого 63-річного Хуанга з Алісою Хуанг – вони однофамільці, а не родичі. Жінка очолювала сінгапурську компанію Megaspeed, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з розвідкою Китаю та в допомозі з обходом експортних обмежень США на постачання новітніх ШІ-чипів.

Подружню зраду Хуанг визнав публічно й перепросив перед родиною, однак наголосив, що про ймовірну шпигунську діяльність жінки не знав.

Другий роман і угода про нерозголошення

Одинадцятого листопада The New York Times повідомила про ще один позашлюбний зв'язок із 48-річною віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Павелл. За даними джерел видання, у березні очевидця, який зняв на телефон їхні "прояви ніжності" в готелі, служба безпеки керівника змусила підписати угоду про нерозголошення.

Розслідування, сенатори та позови

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що інцидент із китайською бізнесвумен розслідує ФБР, хоча й висловив довіру самому Хуангу. Паралельно сенатори закликали адміністрацію зберегти всю документацію щодо експорту чипів до Китаю.

Рада директорів Nvidia залучила зовнішню юридичну фірму для незалежного розслідування можливого витоку секретної інформації. Крім того, акціонери подали колективний позов проти компанії та Хуанга, звинувативши їх у приховуванні ризиків для бізнесу. На тлі цих подій акції техгіганта обвалилися.

Раніше повідомлялося, що рада директорів Nvidia проводила засідання, аби обговорити відсторонення генерального директора Дженсена Хуанга від посади після повідомлень про два позашлюбні стосунки.

Також повідомлялося, що розвідка США вважає, ніби гендиректор Nvidia мав роман із китайською шпигункою в межах операції "медова пастка". Жінку, з якою він зрадив дружині, пов'язують із компанією, яку звинувачують у контрабанді чипів для штучного інтелекту на суму два мільярди доларів.