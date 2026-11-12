Дженсена Хуанга можуть звільнити з Nvidia за романи із підлеглою та китайською шпигункою

Рада директорів Nvidia проводить засідання, щоб обговорити питання про відсторонення генерального директора Дженсена Хуанга від посади після повідомлень про два позашлюбні стосунки.

Окрім того, що Дженсен Хуанг завів роман з Еліс Хуанг, топ-менеджером компанії з Сінгапуру, яку підозрюють у шпигунстві, також з’ясувалося, що він мав роман із підлеглою, Кімберлі Пауелл, віцепрезидентом Nvidia, повідомляє Reuters.

Кімберлі Пауелл, віце-президент Nvidia, ще одна жінка, з якою у Хуанга був роман

За відсутності очевидного наступника можливий відхід Хуанга створить вакуум у керівництві компанії-виробника мікросхем із ринковою капіталізацією близько 4 трильйонів доларів.

63-річний Дженсен Хуанг володіє приблизно 3,6 % акцій Nvidia і має десятки безпосередніх підлеглих, що підкреслює жорсткий контроль, який він зберігає над компанією, яку заснував понад 30 років тому.

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Акції Nvidia впали приблизно на 8 % на позабіржових торгах у середу, продовживши падіння, яке за цей тиждень призвело до втрати ринкової капіталізації приблизно на 600 мільярдів доларів.

У неділю Хуан у службовій записці до співробітників визнав, що зрадив дружину, взявши на себе "повну відповідальність", але не надав жодних подробиць щодо цих стосунків.

Рада директорів Nvidia розпочала розслідування, щоб з’ясувати, чи не став Хуанг об’єктом операції іноземної розвідки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював ці звинувачення з Хуангом, але висловив підтримку голові Nvidia, назвавши його "чесним хлопцем", який "зробив приголомшливу роботу для нашої країни".

Однак, окрім зв’язку з імовірною китайською шпигункою, у Дженсена Хуанга виникають проблеми через його роман із підлеглою, що категорично не схвалюється в Nvidia. Згідно з кодексом етики Nvidia, співробітникам наказується "уникати ситуацій, у яких наші дії створюють конфлікт", включаючи "особисті стосунки", і компанія заявляє, що "оперативно розслідує повідомлення про неправомірну поведінку".

NYT з посиланням на п’ятьох співробітників компанії повідомляє, що 63-річний Дженсен Хуанг і 48-річна Кімберлі Пауелл "виявляли ніжність одне до одного" в одному з готелів Сан-Хосе під час конференції Nvidia у березні. Події зняв на відео очевидець, якого, як стверджується, охорона глави Nvidia змусила підписати угоду про нерозголошення.

Пауелл працює в Nvidia з 2008 року і зробила успішну кар’єру. Наприкінці 2017 року її призначили віцепрезидентом з питань охорони здоров’я. І вона, і Дженсен одружені.

Нагадаємо, що Фокус писав про скандальний роман Дженсена Хуанга з китайською шпигункою та про його сім’ю.

Раніше, на тлі скандалу з файлами Епштейна, мільярдер Білл Гейтс зізнався у романах із росіянками.