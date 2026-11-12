Дженсена Хуанга могут уволить из Nvidia за романы с подчиненной и китайской шпионкой

Совет директоров Nvidia проводит заседание, чтобы обсудить вопрос об отстранении генерального директора Дженсена Хуанга от должности после сообщений о двух внебрачных связях.

Кроме того, что Дженсен Хуанг завел роман с Элис Хуанг, топ-менеджером компании из Сингапура, которую подозревают в шпионаже, также выяснилось, что у него был роман с подчиненной, Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia, сообщает Reuters.

Кимберли Пауэлл, вице-президент Nvidia, еще одна женщина с которой у Хуанга был роман

В отсутствие очевидного преемника потенциальный уход Хуанга оставит вакуум в руководстве компании-производителя микросхем с рыночной капитализацией около 4 триллионов долларов.

63-летний Дженсен Хуанг владеет примерно 3,6% акций Nvidia и имеет десятки непосредственных подчиненных, что подчеркивает жесткий контроль, который он сохраняет над компанией, которую он основал более 30 лет назад.

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Акции Nvidia упали примерно на 8% на внебиржевых торгах в среду, продолжив падение, которое за эту неделю привело к потере рыночной капитализации примерно в 600 миллиардов долларов.

В воскресенье Хуан в служебной записке сотрудникам признал свою измену жене, взяв на себя "полную ответственность", но не предоставив никаких подробностей об отношениях.

Совет директоров Nvidia начал расследование, чтобы выяснить, не стал ли Хуанг целью операции иностранной разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал эти обвинения с Хуангом, но выразил поддержку главе Nvidia, назвав его "честным парнем", который "проделал потрясающую работу для нашей страны".

Но кроме связи со предполагаемой китайской шпионкой, у Дженсена Хуанга намечаются проблемы из-за его романа с подчиненной, что категорически не приветствуется в Nvidia. Согласно кодексу этики Nvidia, сотрудникам предписывается "избегать ситуаций, в которых наши действия создают конфликт", включая "личные отношения", и компания заявляет, что "оперативно расследует сообщения о неправомерном поведении".

NYT со ссылкой на пятерых сотрудников компании сообщает, что 63-летний Дженсен Хуанг и 48-летняя Кимберли Пауэлл "проявляли друг к другу нежность" в одном из отелей Сан-Хосе во время конференции Nvidia в марте. Происходящее снял на видео очевидец, которого, как утверждается, охрана главы Nvidia заставила подписать договор о неразглашении.

Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года и сделала успешную карьеру. К концу 2017 года она была назначена вице-президентом по направлению здравоохранения. И она и Дженсен женаты.

Напомним, Фокус писал о скандальном романе Дженсена Хуанга с китайской шпионкой и о его семье.

Ранее, на фоне скандала с файлами Эпштейна миллиардер Билл Гейтс признался в романах с россиянками.