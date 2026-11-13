"Что угодно, мне все равно": журналисты узнали о последних часах Хуанга во главе Nvidia

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг перед уходом с поста пережил сложный период, и его привычная уверенная манера общения изменилась. После нескольких недель борьбы за сохранение должности он отвечал на обсуждения словами "что угодно" и "мне всё равно".

Подробности "внутренней кухни" компании накануне отставки Хуанга удалось узнать журналистам Bloomberg, которые со ссылкой на собственные источники утверждают, что Дженсен в частных беседах называл себя "ничтожным человеком". В итоге Хуанг принял отставку без сопротивления на фоне корпоративного скандала, который поставил под угрозу его карьеру в компании, основанной им более 30 лет назад.

По словам источников, Хуанг на собраниях использовал фразы "что угодно" и "мне всё равно". Отдельно издание сообщает, что в частных беседах с коллегами Хуанг говорил, что ему уже неважно, что станет с ним лично. Главное, что беспокоило уже бывшего главу компании, — это опасение, что он может "испортить жизнь" женщинам, с которыми у него были отношения.

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Кто возглавил Nvidia после отставки Хуанга

Накануне компания Nvidia объявила об уходе Дженсена Хуанга с руководящих должностей. Временно исполнять обязанности генерального директора начала финансовый директор компании Колетт Кресс. Председателем совета директоров впервые избрали Харви Джонса. В то же время компании предстоит определиться с постоянным преемником Хуанга.

Хуанг возглавлял Nvidia более трёх десятилетий. За это время компания превратилась из производителя графических процессоров в одного из главных поставщиков оборудования для развития искусственного интеллекта.

Что известно о дальнейшей судьбе Nvidia

Отставка основателя создала для компании дополнительную неопределенность. У Nvidia долгое время не было четкого плана преемственности, поскольку Хуанг оставался ключевой фигурой в управлении бизнесом.

Президент США Дональд Трамп уже предложил своего кандидата на эту должность — генерального директора Apple Тима Кука. Однако это было личное предложение американского президента, а не согласованное кадровое решение Nvidia.

Тем временем компания продолжает расследование обстоятельств скандала, в частности возможных рисков для корпоративной информации и национальной безопасности США.

Ранее Фокус сообщал, что у Хуанга уже нашли третью любовницу. Ею оказалась сотрудница компании.

Кроме того, мы писали, что разведка США обвинила Дженсена Хуанга в романе с китайской шпионкой.