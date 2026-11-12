"Может прийти только один человек": Трамп назвал кандидата на пост генерального директора Nvidia

Единственным возможным преемником Дженсена Хуанга во главе Nvidia Дональд Трамп назвал генерального директора Apple Тима Кука. Заявление прозвучало после того, как Хуанг покинул компанию на фоне скандала с двумя внебрачными романами и расследования ФБР.

Совет по кадровым вопросам одному из крупнейших технологических гигантов мира дал президент США. Как только Дженсен Хуанг объявил об отставке, Дональд Трамп публично назвал единственного, по его мнению, достойного преемника, причем этот человек в настоящее время возглавляет Apple. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, на его место может прийти только один человек — Тим Кук из Apple", — заявил он.

Трамп назвал Тима Кука единственным кандидатом

Ни в Apple, ни в Nvidia эту идею пока не комментировали, как и сам Кук. В то же время совет директоров Nvidia уже назначил временного руководителя — обязанности генерального директора исполняет финансовый директор Колетт Кресс.

Видео дня

Почему Хуанг ушел из компании

Отставка произошла в разгар скандала, связанного с двумя внебрачными романами бизнесмена, один из которых расследуется ФБР в связи с подозрениями в шпионаже в пользу Китая.

В начале ноября стало известно об отношениях 63-летнего женатого Хуанга с Алисой Хуанг — они однофамильцы, но не родственники. Женщина возглавляла сингапурскую компанию Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая и в содействии обходу экспортных ограничений США на поставки новейших чипов искусственного интеллекта. Хуанг публично признал супружескую измену и извинился перед семьёй, однако подчеркнул, что о возможной шпионской деятельности женщины не знал.

11 ноября газета The New York Times сообщила ещё об одной внебрачной связи — с 48-летней вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл. По данным источников издания, в марте очевидец, снявший на телефон их "проявления нежности" в отеле, был вынужден службой безопасности руководителя подписать соглашение о неразглашении.

Сам Трамп ранее подтвердил, что инцидентом с китайской бизнесвумен занимается ФБР, хотя и выразил доверие Хуангу. Параллельно сенаторы призвали администрацию сохранить всю документацию, касающуюся экспорта микросхем в Китай.

Ранее сообщалось, что совет директоров Nvidia провел заседание, чтобы обсудить отстранение Дженсена Хуанга от должности после сообщений о двух внебрачных связях.

Также сообщалось, что разведка США считает, будто генеральный директор Nvidia имел роман с китайской шпионкой в рамках операции "Медовая ловушка". Женщину, с которой он изменил жене, связывают с компанией, которую обвиняют в контрабанде чипов для искусственного интеллекта на сумму два миллиарда долларов.