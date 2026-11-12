"Може прийти лише одна людина": Трамп назвав кандидата на місце CEO Nvidia

Єдиним можливим наступником Дженсена Хуанга на чолі Nvidia Дональд Трамп назвав гендиректора Apple Тіма Кука. Заява пролунала після того, як Хуанг залишив компанію на тлі скандалу з двома позашлюбними романами та розслідування ФБР.

Кадрову пораду одному з найбільших технологічних гігантів світу дав президент США. Щойно Дженсен Хуанг оголосив про відставку, Дональд Трамп публічно назвав єдиного, на його думку, гідного наступника, причому цей чоловік нині очолює Apple. Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Тепер, коли гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, який проробив фантастичну роботу, пішов у відставку, на його місце може прийти лише одна людина – Тім Кук з Apple", – заявив він.

Трамп назвав Тіма Кука єдиним кандидатом

Ні в Apple, ні в Nvidia цю ідею поки не коментували, як і сам Кук. Водночас рада директорів Nvidia вже призначила тимчасову керівницю – обов'язки генерального директора виконує фінансова директорка Колетт Кресс.

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Чому Хуанг залишив компанію

Відставка сталася в розпал скандалу навколо двох позашлюбних романів бізнесмена, один з яких розслідує ФБР через підозри у шпигунстві на користь Китаю.

На початку листопада стало відомо про стосунки одруженого 63-річного Хуанга з Алісою Хуанг – вони однофамільці, а не родичі. Жінка очолювала сінгапурську компанію Megaspeed, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з розвідкою Китаю та в допомозі з обходом експортних обмежень США на постачання новітніх ШІ-чипів. Подружню зраду Хуанг визнав публічно й перепросив перед родиною, однак наголосив, що про ймовірну шпигунську діяльність жінки не знав.

Одинадцятого листопада The New York Times повідомила про ще один позашлюбний зв'язок – із 48-річною віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Павелл. За даними джерел видання, у березні очевидця, який зняв на телефон їхні "прояви ніжності" в готелі, служба безпеки керівника змусила підписати угоду про нерозголошення.

Сам Трамп раніше підтвердив, що інцидентом із китайською бізнесвумен займається ФБР, хоча й висловив довіру Хуангу. Паралельно сенатори закликали адміністрацію зберегти всю документацію щодо експорту чипів до Китаю.

Раніше повідомлялося, що рада директорів Nvidia проводила засідання, аби обговорити відсторонення Дженсена Хуанга від посади після повідомлень про два позашлюбні стосунки.

Також повідомлялося, що розвідка США вважає, ніби гендиректор Nvidia мав роман із китайською шпигункою в межах операції "медова пастка". Жінку, з якою він зрадив дружині, пов'язують із компанією, яку звинувачують у контрабанді чипів для штучного інтелекту на суму два мільярди доларів.