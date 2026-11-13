У бывшего гендиректора Nvidia Хуанга обнаружили еще одну любовницу: ею оказалась сотрудница компании

Уволенный из-за скандала генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, которого подозревают в двух романах, имел ещё одни отношения с другой сотрудницей компании.

Дженсен Хуанг ушел в отставку в четверг, 12 ноября, из-за обвинений в внебрачных отношениях с двумя женщинами — Алисой Хуанг, главой сингапурской компании Megaspeed, и Кимберли Пауэлл — вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения. Однако, как выяснилось, на этом Хуанг не ограничился: по данным агентства Reuters, у мужчины были интимные отношения ещё с одной сотрудницей Nvidia.

Что известно об ещё одном романе Хуанга

Информация об ещё одной любовнице генерального директора компании появилась уже после того, как скандал вокруг двух других романов привёл к его отставке. Два человека, знакомые с ситуацией, рассказали агентству, что она также является сотрудницей Nvidia, однако агентство не стало раскрывать имя этой женщины.

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Попытки связаться с ней также не увенчались успехом. В компании отказались отвечать на запрос журналистов. Не удалось связаться и с другой любовницей, Алисой Хуанг, роман с которой бывший генеральный директор публично признал, не называя её имени.

Дженсен Хуанг, возможно, заводил роман с двумя сотрудницами Nvidia Фото: Скриншот

Стоит отметить, что Дженсен Хуанг женат на Лори Хуанг уже 40 лет. У супругов двое детей, которые также занимают руководящие должности в Nvidia.

Хуанга вызывают для дачи показаний в связи с отношениями с предполагаемой шпионкой

Издание BBC сообщает, что Дженсена Хуанга также вызвали для дачи показаний в следующем месяце перед комитетом Сената по поводу его предполагаемого романа с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Речь идет об Алисе Хуанг, которая возглавляла компанию Megaspeed и которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая.

В четверг сенатор Тим Скотт направил Хуангу письмо, в котором попросил бывшего генерального директора компании дать показания по данному делу. Он попросил Хуанга явиться добровольно 3 декабря, но предупредил, что комитет также может выдать повестку, чтобы он дал показания в принудительном порядке.

"Последние сообщения вызывают серьезную озабоченность в отношении нашей национальной безопасности и защиты конфиденциальных технологий США. Американский народ заслуживает ответов", — заявил Скотт.

Поскольку этот скандал доминировал в заголовках новостей, рыночная капитализация Nvidia упала на 550 млрд долларов всего за пять дней, отмечает BBC.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, накануне президент США Дональд Трамп назвал кандидата на пост генерального директора Nvidia.