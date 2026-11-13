У колишнього СЕО Nvidia Хуанга знайшли ще одну коханку: нею виявилася співробітниця компанії

Звільнений через скандал генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, якого підозрюють у двох романах, мав ще одні стосунки з іншою співробітницею компанії.

Дженсен Хуанг пішов у відставку у четвер, 12 листопада, через звинувачення у позашлюбних стосунках із двома жінками — Алісою Хуанг, очільницею сінгапурської компанії Megaspeed, та Кімберлі Павелл — віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я. Та, як з'ясувалося, на цьому Хуанг не обмежився: за даними агентства Reuters, чоловік мав інтимні стосунки ще з однією співробітницею Nvidia.

Що відомо про ще один роман Хуанга

Інформація про ще одну коханку гендиректора компанії з'явилася вже після того, як скандал довкола інших двох романів спричинив його відставку. Двоє осіб, обізнаних із ситуацією, розповіли агентству, що вона також є співробітницею Nvidia, проте агентство не стало розкривати імені цієї жінки.

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Спроби зв'язатися з нею також не увінчалися успіхом. У компанії відмовилися відповідати на запит журналістів. Не вдалося зв'язатися і з іншою коханкою, Алісою Хуанг, роман з якою колишній СЕО публічно визнав, не називаючи її імені.

Дженсен Хуанг міг крутити роман з двома співробітницями Nvidia Фото: Скриншот

Варто зауважити, що Дженсен Хуанг одружений з Лорі Хуанг вже 40 років. У подружжя є двоє дітей, які також мають керівні посади у Nvidia.

Хуанга викликають дати свідчення через стосунки з ймовірною шпигункою

Видання BBC пише, що на Дженсена Хуанга також викликали для надання свідчень наступного місяця перед комітетом Сенату щодо його ймовірного роману з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Йдеться про Алісу Хуанг, яка очолювала компанію Megaspeed і яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з розвідкою Китаю.

У четвер Хуангу відправив листа сенатор Тім Скотт, в якому запросив колишнього гендиректора компанії дати свідчення щодо ситуації. Він попросив Хуанга з'явитися добровільно 3 грудня, але попередив, що комітет також може видати повістку, щоб він примусово дав свідчення.

"Останні повідомлення викликають серйозну стурбованість щодо нашої національної безпеки та захисту конфіденційних технологій США. Американський народ заслуговує на відповіді", — заявив Скотт.

Через те, що скандал домінував у заголовках новин, ринкова капіталізація Nvidia впала на 550 млрд доларів лише за п’ять днів, зазначає BBC.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також напередодні президент США Дональд Трамп назвав кандидата на місце СЕО Nvidia.