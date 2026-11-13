"Що завгодно, мені байдуже": журналісти дізнались про останні години Хуанга на чолі Nvidia

Колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг перед відставкою пережив складний період, а його звична впевнена манера спілкування змінилася. Після кількох тижнів боротьби за збереження посади він відповідав на обговорення словами "що завгодно" та "мені байдуже".

Подробиці "внутрішньої кухні" в компанії напередодні відставки Хуанга дізнались журналісти Bloomberg, які з посиланням на власні джерела стверджують, що Дженсен приватно називав себе "нікчемною людиною". Зрештою Хуанг прийняв відставку без опору на тлі корпоративного скандалу, який поставив під загрозу його кар'єру в компанії, заснованій ним понад 30 років тому.

За словами джерел, Хуанг на зібраннях використовував фрази "що завгодно" та "мені байдуже". Окремо видання повідомляє, що в приватних розмовах з колегами Хуанг говорив, що йому вже неважливо, що станеться з ним особисто. Головне, що хвилювало вже колишнього очільника компанії — занепокоєння за те, щоб не "зіпсувати життя" жінкам, із якими його пов'язували стосунки.

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Хто очолив Nvidia після відставки Хуанга

Напередодні Nvidia оголосила про відхід Дженсена Хуанга з керівних посад. Тимчасово виконувати обов'язки генеральної директорки почала фінансова директорка компанії Колетт Кресс. Головою ради директорів уперше обрали Харві Джонса. Водночас компанія має визначитися з постійним наступником Хуанга.

Хуанг очолював Nvidia понад три десятиліття. За цей час компанія перетворилася з виробника графічних процесорів на одного з головних постачальників обладнання для розвитку штучного інтелекту.

Що відомо про подальшу долю Nvidia

Відставка засновника створила для компанії додаткову невизначеність. Nvidia тривалий час не мала чіткого плану наступництва, оскільки Хуанг залишався головною фігурою в управлінні бізнесом.

Президент США Дональд Трамп уже запропонував власного кандидата на його місце — генерального директора Apple Тіма Кука. Однак це була особиста пропозиція американського президента, а не узгоджене кадрове рішення Nvidia.

Тим часом компанія продовжує розслідування обставин скандалу, зокрема можливих ризиків для корпоративної інформації та національної безпеки США.

Раніше Фокус повідомляв, що у Хуанга вже знайшли третю коханку. Нею виявилася співробітниця компанії.

Також ми писали, що розвідка США звинуватила Дженсена Хуанга у романі з китайською шпигункою.