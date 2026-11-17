Рахунки Трампа "скинули" акції Nvidia на суму до $1 млн після доповіді про зв'язок Дженсена Хуанга з імовірною шпигункою. Президент заперечує, що знав про підозри.

За повідомленням CNBC, Трамп дізнався про зраду ще на початку літа. Він продав частину акцій американської технологічної компанії Nvidia у травні 2026 року — через п'ять днів після повернення з Китаю, де, нібито, держсекретар Марко Рубіо повідомив йому про підозри щодо зв'язків тодішнього керівника компанії Дженсена Хуанга з імовірною китайською шпигункою. Обсяг продажу становив від 500 тисяч до 1 млн доларів. Водночас сам Трамп заявив, що не чув про підозри щодо цієї жінки.

CNBC провело аналіз фінансових декларацій Дональда Трампа. За даними видання, продаж акцій відбувся 18 травня 2026 року. Журналісти встановили, що після повернення до Білого дому Трамп здійснив щонайменше 103 операції з акціями Nvidia — купівлю та продаж цінних паперів. Загальна вартість цих транзакцій, за підрахунками видання, становила від 27 млн до 97,5 млн доларів.

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Наприкінці 2025 року Nvidia була серед трьох найбільших окремих акцій у портфелі президента. Їхню вартість тоді оцінювали в діапазоні від 12,5 млн до 58 млн доларів. Роком раніше вартість таких активів становила від 615 тисяч до 1,3 млн доларів.

Водночас фінансові декларації містять діапазони вартості операцій, а не точну кількість акцій. Тому встановити фактичний обсяг цінних паперів, якими володів Трамп на конкретну дату, за цими документами неможливо.

Фокус раніше докладно писав про відставку Дженсена Хуанга з Nvidia на тлі скандалу та про те, хто тимчасово очолив компанію.

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