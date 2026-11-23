Президент США Дональд Трамп присоединился к обсуждению возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора NVIDIA. Он выступил перед советом директоров компании на его заседании.

По данным источников издания Semafor, уже через несколько часов после этого совет единогласно восстановил Хуанга в должности, которую он покинул 12 ноября на фоне скандала. И хотя это решение поддержали в Белом доме, сенатор Элизабет Уоррен назвала его опрометчивым из-за рисков для национальной безопасности и экспортного контроля.

В Белом доме подтвердили причастность Трампа к судьбе Хуанга в компании. Директор по коммуникациям администрации Трампа Стивен Чунг заявил:

"Президент Трамп был полностью вовлечён в этот процесс, и это отличное решение совета директоров NVIDIA. Мы должны защищать наших гениев", — отметил он.

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Сам Трамп также с радостью отреагировал на решение совета директоров ИТ-гиганта.

"Поздравляю компанию NVIDIA с принятием, как я считаю, совершенно ВЕЛИКОГО решения!", — написал лидер США, не забыв, как обычно, использовать клавишу Caps Lock на клавиатуре.

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Почему совет директоров изменил свою позицию в отношении Хуанга

В целом и Трамп, и руководство осознали последствия увольнения человека, от которого во многом зависит мощная ИТ-отрасль США и всего мира. Акции гигантов после отставки Хуанга резко упали, а это сказывается на экономике страны.

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Возвращение основателя NVIDIA стало резким изменением позиции руководства компании. Еще несколько дней назад совет директоров не планировал восстанавливать его в должности, а после отставки Хуанга приступил к поиску преемника.

Как отмечает Semafor, часть директоров и ранее выступала за его возвращение, несмотря на сопротивление других членов совета. Ситуация для сторонников смены руководства осложнилась после того, как один из потенциальных кандидатов на должность CEO — генеральный директор Arm Рене Хаас — подписал новый контракт, предусматривающий продолжение его работы в компании до 2033 года.

По словам источника издания, знакомого с позицией некоторых директоров, это ослабило позиции тех, кто выступал против возвращения Хуанга.

Председатель совета директоров NVIDIA Харви Джонс объяснил это решение следующим образом:

"Совет директоров считает, что Дженсен — подходящий кандидат на пост руководителя NVIDIA, и его переизбрание отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов".

Джонс останется председателем совета директоров. Финансовый директор Колетт Кресс, временно исполнявшая обязанности генерального директора после отставки Хуанга, продолжит работать в должности финансового директора.

Элизабет Уоррен раскритиковала возвращение генерального директора NVIDIA

Решение совета директоров вызвало недовольство части американских политиков. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, входящая в состав комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству, назвала возвращение Хуанга "безрассудным".

По её мнению, этот шаг усиливает необходимость принятия двухпартийных законопроектов об экспортном контроле. Уоррен также призвала следить за тем, чтобы NVIDIA не пыталась блокировать соответствующие законодательные инициативы посредством лоббистской деятельности.

Сенаторка подчеркивает риски, связанные с поставками передовых американских чипов в Китай. Эта тема уже стала предметом внимания американских законодателей на фоне расследований о возможном обходе экспортных ограничений.

Акции NVIDIA резко выросли после возвращения Хуанга на должность.

Ранее Фокус сообщал, что Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора NVIDIA на фоне скандала. Тогда компания объявила о временном назначении финансового директора Колетт Кресс.

Кроме того, мы сообщали, что Трамп говорил о возможной замене Дженсена Хуанга на Тима Кука. Американский президент ранее называл руководителя Apple возможным кандидатом на пост главы NVIDIA.