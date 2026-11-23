Президент США Дональд Трамп долучився до обговорення повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора NVIDIA. Він виступив перед радою директорів компанії на її засіданні.

За даними джерел видання Semafor, вже за кілька годин після цього рада одностайно поновила Хуанга на посаді, яку він залишив 12 листопада на тлі скандалу. І хоча рішення підтримали в Білому домі, однак сенаторка Елізабет Воррен назвала його безрозсудним через ризики для національної безпеки та експортного контролю.

Участь Трампа у долі Хуанга в компанії підтвердили у Білому домі. Директор із комунікацій адміністрації Трампа Стівен Чунг заявив:

"Президент Трамп був повністю залучений, і це чудове рішення ради директорів NVIDIA. Ми повинні захищати наших геніїв", — зазначив він.

Сам Трамп також радісно відреагував на рішення ради директорів ІТ-гіганта.

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"Вітаю компанію NVIDIA з прийняттям, як я вважаю, абсолютно ВЕЛИКОГО рішення!", — написав лідер США, не забуваючи традиційно використовувати Caps Lock на клавіатурі.

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Чому рада директорів змінила позицію щодо Хуанга

В цілому і Трамп і керівництво побачили наслідки звільнення людини, на який багато що зав'язано у потужній ІТ-галузі США та світу. Акції гігантів після відставки Хуанга різко просіли, а це впливає на економіку країни.

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Повернення засновника NVIDIA стало різкою зміною позиції керівництва компанії. Ще кілька днів тому рада директорів не планувала поновлювати його на посаді, а після відставки Хуанга розпочала пошук наступника.

Як зазначає Semafor, частина директорів і раніше виступала за його повернення, попри опір інших членів ради. Ситуація для прихильників зміни керівництва ускладнилася після того, як один із потенційних кандидатів на посаду CEO — генеральний директор Arm Рене Хаас — підписав новий контракт, який передбачає продовження його роботи в компанії до 2033 року.

За словами джерела видання, знайомого з позицією окремих директорів, це послабило позиції тих, хто виступав проти повернення Хуанга.

Голова ради директорів NVIDIA Гарві Джонс пояснив рішення так:

"Рада вважає Дженсена правильною людиною для керівництва NVIDIA, а його поновлення відповідає найкращим інтересам наших акціонерів, працівників, партнерів і клієнтів".

Джонс залишиться головою ради директорів. Фінансова директорка Колетт Кресс, яка тимчасово виконувала обов'язки CEO після відставки Хуанга, продовжить працювати на посаді фінансової директорки.

Елізабет Воррен розкритикувала повернення CEO NVIDIA

Рішення ради директорів викликало невдоволення частини американських політиків. Сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка входить до комітету Сенату США з банківської справи, житлового будівництва та міського господарства, назвала повернення Хуанга "безрозсудним".

На її думку, цей крок посилює необхідність ухвалення двопартійних законопроєктів щодо експортного контролю. Воррен також закликала стежити, щоб NVIDIA не намагалася блокувати відповідні законодавчі ініціативи через лобістську діяльність.

Сенаторка наголошує на ризиках, пов'язаних із постачанням передових американських чипів до Китаю. Ця тема вже стала предметом уваги американських законодавців на тлі розслідувань щодо можливого обходу експортних обмежень.

Акції NVIDIA різко пішли вгору після повернення Хуанга на посаду.

Раніше Фокус повідомляв, що Дженсен Хуанг залишив посаду CEO NVIDIA на тлі скандалу. Тоді компанія оголосила про тимчасове призначення фінансової директорки Колетт Кресс.

Також ми повідомляли, що Трамп говорив про можливу заміну Дженсена Хуанга на Тіма Кука. Американський президент раніше називав керівника Apple можливим кандидатом на посаду очільника NVIDIA.