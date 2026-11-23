Як колись Стіву Джобсу, так і Дженсену Хуангу вдалось знову "увійти в одну річку двічі" — він вдруге очолив NVIDIA на тлі скандалу. Акції компанії стрімку пішли вгору і хтось зміг дуже добре заробити на цьому.

Компанія видала пресреліз, згідно з яким рада директорів одноголосно поновила Дженсена Хуанга (якого в народі називають "людина-куртка") на посадах президента, генерального директора та члена ради директорів. Рішення набуло чинності негайно й було ухвалене після серії зустрічей із Хуангом та консультацій із представниками уряду США. Цікаво, що ще декілька днів тому у компанії заперечували можливість поновлення Хуанга на посаді.

Водночас компанія не припиняє розслідування обставин, через які засновник NVIDIA залишив керівні посади, та запроваджує додаткові механізми контролю за національною безпекою й дотриманням законодавства.

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Рада директорів заявила, що задоволена його відвертістю та здатністю керувати NVIDIA. Окремо зазначається, що під час розгляду питання рада отримала рекомендації від представників вищого керівництва уряду США. На їхній основі директори дійшли висновку, що повернення Хуанга не становить загрози національній безпеці.

"Рада вважає, що Дженсен — це правильна людина для керівництва NVIDIA, і що його поновлення на посаді відповідає найкращим інтересам наших акціонерів, співробітників, партнерів та клієнтів", — заявив голова ради директорів Харві К. Джонс.

Він також підтвердив, що залишиться головою ради директорів.

Сам Хуанг назвав повернення великою честю та заявив про готовність знову очолити компанію.

"Я беру на себе цю відповідальність з найбільшою смиренністю та оновленою відданістю", — сказав він.

Хуанг також подякував раді директорів, співробітникам, акціонерам і партнерам NVIDIA за підтримку.

Які обмеження та механізми контролю запроваджує NVIDIA

Попри повернення засновника, рада директорів не відмовилася від перевірки обставин, які передували його відставці. Як зазначається в пресрелізі, раніше рада створила спеціальний комітет, до якого увійшли виключно незалежні директори. Його завдання — розслідувати повідомлення про те, що Хуанг став об'єктом іноземної розвідувальної операції.

Для проведення перевірки комітет залучив незалежного юридичного радника. У NVIDIA наголосили, що розслідування буде завершене, попри поновлення Хуанга на посаді.

Сам керівник повністю підтримує перевірку та зобов'язався співпрацювати з її учасниками.

Крім того, компанія оголосила про створення окремого Комітету з національної безпеки та експортного контролю. Він також складатиметься виключно з незалежних директорів.

Новий орган відповідатиме за нагляд за двома ключовими напрямами:

дотримання торгівельного законодавства та правил експортного контролю;

оцінювання й управління ризиками для національної безпеки.

Для роботи комітету залучатимуть консультантів із досвідом у питаннях національної безпеки. Вони також залучатимуть профільних радників.

Таким чином, NVIDIA передбачила незалежний нагляд за питаннями, які можуть стосуватися міжнародної торгівлі та безпеки, на рівні ради директорів.

У NVIDIA з'явиться новий директор із контролю за дотриманням законодавства

Ще одна важлива зміна стосується внутрішнього управління компанією. NVIDIA розпочинає пошук кандидата на нову посаду — головного директора з питань дотримання законодавства (Chief Compliance Officer).

Він контролюватиме дотримання законодавчих вимог у компанії та звітуватиме перед Комітетом із питань висування кандидатур і корпоративного управління. Це окремий механізм контролю, який доповнюватиме роботу комітету з національної безпеки та експортного контролю.

Крім того, NVIDIA заявила, що продовжить співпрацювати з державними органами США в межах розслідувань та відповідати на їхні запити.

Акції NVIDIA різко зросли після повернення Хуанга

Рішення ради директорів одразу позначилося на котируваннях NVIDIA. За даними Reuters, під час передбіржових торгів у США акції компанії додали понад 25% після оголошення про поновлення Дженсена Хуанга на посаді генерального директора. The Wall Street Journal повідомляв, що в окремий момент зростання сягало 30%.

Ще у п’ятницю акції NVIDIA закрили торги на рівні $125,53. За день вони подешевшали на 14%.

А після оголошення про повернення Дженсена Хуанга акції піднялись до $157 за штуку, або плюс $31 за штуку. Історичний максимум ціни закриття становив $239,24 і був зафіксований 6 жовтня ще до скандалу з Хуангом.

Чому повернення Хуанга важливе для інвесторів та ринку

Ринок реагує не лише на кадрові рішення, а й на роль самого Хуанга в бізнес-моделі NVIDIA. Він є засновником компанії, визначає її продуктовий напрям і відіграє важливу роль у відносинах із найбільшими замовниками та американською владою.

На тлі його відставки інвестори зіткнулися одразу з кількома невизначеностями: пошуком нового керівника, перспективами продажу ШІ-чипів до Китаю та можливими наслідками розслідування щодо національної безпеки.

Повернення Хуанга знімає частину питань щодо наступництва, однак не усуває інших ризиків. Зокрема, компанія підтвердила, що продовжить внутрішнє розслідування та співпрацюватиме з державними органами США.

Раніше старший ринковий аналітик Trade Nation Девід Моррісон звертав увагу, що проблеми NVIDIA не обмежуються зміною керівника: інвесторів також непокоїть окупність масштабних вкладень у штучний інтелект та можливі наслідки обмежень на постачання чипів до Китаю.

Водночас стратег Девід Розенберг застерігав, що загальне відновлення фондового ринку після розпродажу ще не обов'язково означає завершення падіння. Це загальна оцінка ринкової ситуації, а не окремий прогноз щодо NVIDIA.

Раніше Фокус повідомляв, що Дженсен Хуанг залишив посаду генерального директора NVIDIA на тлі скандалу та підозр щодо можливого шпигунства на користь Китаю.

Також ми писали, що журналісти дізналися, якими були останні години Дженсена Хуанга на посаді керівника NVIDIA перед його відставкою.