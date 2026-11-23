Как когда-то Стиву Джобсу, так и Дженсену Хуангу удалось вновь "войти в одну реку дважды" — он во второй раз возглавил NVIDIA на фоне скандала. Акции компании стремительно пошли вверх, и кто-то смог на этом очень хорошо заработать.

Компания опубликовала пресс-релиз, согласно которому совет директоров единогласно восстановил Дженсена Хуанга (которого в народе называют "человек-куртка") в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Решение вступило в силу немедленно и было принято после серии встреч с Хуангом и консультаций с представителями правительства США. Интересно, что ещё несколько дней назад в компании отрицали возможность восстановления Хуанга в должности.

В то же время компания не прекращает расследование обстоятельств, по которым основатель NVIDIA покинул руководящие должности, и внедряет дополнительные механизмы контроля за национальной безопасностью и соблюдением законодательства.

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Совет директоров заявил, что удовлетворён его открытостью и способностью руководить NVIDIA. Отдельно отмечается, что при рассмотрении вопроса совет получил рекомендации от представителей высшего руководства правительства США. На их основе директора пришли к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности.

"Совет считает, что Дженсен — подходящий кандидат для руководства NVIDIA и что его переизбрание на эту должность отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов", — заявил председатель совета директоров Харви К. Джонс.

Он также подтвердил, что останется председателем совета директоров.

Сам Хуанг назвал своё возвращение большой честью и заявил о готовности вновь возглавить компанию.

"Я беру на себя эту ответственность с величайшим смирением и новой преданностью", — сказал он.

Хуанг также поблагодарил совет директоров, сотрудников, акционеров и партнеров NVIDIA за поддержку.

Какие ограничения и механизмы контроля вводит NVIDIA

Несмотря на возвращение основателя, совет директоров не отказался от расследования обстоятельств, предшествовавших его отставке. Как отмечается в пресс-релизе, ранее совет создал специальный комитет, в который вошли исключительно независимые директора. Его задача — расследовать сообщения о том, что Хуанг стал объектом иностранной разведывательной операции.

Для проведения проверки комитет привлек независимого юридического консультанта. В NVIDIA подчеркнули, что расследование будет завершено, несмотря на восстановление Хуанга в должности.

Сам руководитель полностью поддерживает проверку и обязался сотрудничать с её участниками.

Кроме того, компания объявила о создании отдельного Комитета по национальной безопасности и экспортному контролю. В его состав также войдут исключительно независимые директора.

Новый орган будет отвечать за надзор в двух ключевых направлениях:

соблюдение торгового законодательства и правил экспортного контроля;

оценка и управление рисками для национальной безопасности.

Для работы комитета будут привлекаться консультанты, обладающие опытом в вопросах национальной безопасности. Кроме того, будут привлекаться профильные советники.

Таким образом, компания NVIDIA предусмотрела независимый контроль над вопросами, которые могут касаться международной торговли и безопасности, на уровне совета директоров.

В компании NVIDIA появится новый директор по обеспечению соблюдения законодательства

Еще одно важное изменение касается внутреннего управления компанией. NVIDIA начинает поиск кандидата на новую должность — главного директора по вопросам соблюдения законодательства (Chief Compliance Officer).

Он будет контролировать соблюдение законодательных требований в компании и отчитываться перед Комитетом по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению. Это отдельный механизм контроля, который будет дополнять работу комитета по национальной безопасности и экспортному контролю.

Кроме того, NVIDIA заявила, что будет и впредь сотрудничать с государственными органами США в рамках расследований и отвечать на их запросы.

Акции NVIDIA резко выросли после возвращения Хуанга

Решение совета директоров сразу же отразилось на котировках NVIDIA. По данным Reuters, во время предторговых торгов в США акции компании прибавили более 25% после объявления о продлении полномочий Дженсена Хуанга на посту генерального директора. The Wall Street Journal сообщал, что в определенный момент рост достигал 30%.

Еще в пятницу акции NVIDIA закрыли торги на отметке $125,53. За день они подешевели на 14%.

А после объявления о возвращении Дженсена Хуанга акции поднялись до 157 долларов за штуку, или на 31 доллар за штуку. Исторический максимум цены закрытия составил $239,24 и был зафиксирован 6 октября, ещё до скандала с Хуангом.

Почему возвращение Хуанга важно для инвесторов и рынка

Рынок реагирует не только на кадровые решения, но и на роль самого Хуанга в бизнес-модели NVIDIA. Он является основателем компании, определяет её продуктовую стратегию и играет важную роль в отношениях с крупнейшими заказчиками и американскими властями.

На фоне его отставки инвесторы столкнулись сразу с несколькими факторами неопределенности: поиском нового руководителя, перспективами продажи чипов с ИИ в Китай и возможными последствиями расследования, касающегося национальной безопасности.

Возвращение Хуанга снимает часть вопросов, связанных с преемственностью, однако не устраняет других рисков. В частности, компания подтвердила, что продолжит внутреннее расследование и будет сотрудничать с государственными органами США.

Ранее старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон отмечал, что проблемы NVIDIA не ограничиваются сменой руководителя: инвесторов также беспокоит окупаемость масштабных инвестиций в искусственный интеллект и возможные последствия ограничений на поставки чипов в Китай.

В то же время стратег Дэвид Розенберг предупреждал, что общее восстановление фондового рынка после распродажи ещё не обязательно означает окончание падения. Это общая оценка рыночной ситуации, а не отдельный прогноз в отношении NVIDIA.

Ранее Фокус сообщал, что Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора NVIDIA на фоне скандала и подозрений в возможном шпионаже в пользу Китая.

Кроме того, мы писали, что журналисты выяснили, как прошли последние часы Дженсена Хуанга на посту руководителя NVIDIA перед его отставкой.