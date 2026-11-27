Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який часто публічно не погоджується з президентом країни Каролем Навроцьким з окремих питань, знову виступив із різкою критикою дій глави держави.

У Х він порівняв Навроцького з головним героєм книги письменника Доктора Сьюза "Як Грінч вкрав Різдво!" (1957).

"Забрати у людей гроші перед святами можуть лише Грінч і Кароль Навроцький", — написав він, додавши хештег "Шкідливе вето".

За сюжетом книги 1957 року, Грінч — зелена антропоморфна істота — мешкає на вершині гори поруч із Хтоградом разом із псом Максом і ненавидить Різдво. Він планує "вкрасти" це свято, прокравшись у костюмі Санта-Клауса та викравши всі речі хтовичів, мешканців Хтограда. Зрештою, побачивши, що хтовичі співають (навіть без їхніх подарунків), серце Грінча розширюється, і він стає набагато добрішим.

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Грінч — викрадач Різдва Фото: Скрин відео

Але повернімося до Туска. Публікація прем’єр-міністра — це реакція на вето Навроцького щодо законопроекту про зміни в податковому законодавстві, який передбачав підвищення порогу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі 120 тисяч до 130 тисяч злотих, запровадження нової податкової ставки та збільшення податку на прибуток для найбільших компаній, пише "Європейська правда".

Президент заявив, що підпише документ, який передбачає запровадження ставки ПДФО у розмірі 24%, зміну податкових порогів та підвищення корпоративного податку для найбільших компаній з 19% до 22%.

За інформацією Business Insider, таке рішення є несприятливим для приблизно 3,5 мільйона найманих працівників і вигідним для близько 50 тисяч підприємців. Ця поправка мала на меті допомогти тим, хто потрапляє під податковий поріг (120 тисяч злотих) і зобов’язаний сплачувати податок за ставкою 32%.

Ті, хто сплачує фіксований податок, а також найбільші компанії мали б зазнати збитків.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли між Навроцьким і Туском спалахнула суперечка. Раніше прем’єр-міністр дорікав президенту за мовчання щодо інциденту з побиттям українців у Вроцлаві.

А в листопаді 2025 року Навроцький і Туск посварилися в соцмережах через блокування підвищення у званні 136 співробітників спецслужб.

На останній укол з боку Туска Навроцький поки що ніяк не відреагував.

Нагадаємо, 17 вересня 2026 року між президентом Польщі Каролем Навроцьким і прем’єр-міністром Дональдом Туском розгорілася суперечка в соціальних мережах. Глава держави викликав бурхливу реакцію своєю заявою про те, що Польща — це країна, яка "може поступитися територією".