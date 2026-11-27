Премьер-министр Польши Дональд Туск, который часто публично не соглашается с президентом страны Каролем Навроцким по отдельным вопросам, снова выступил с резкой критикой действий главы государства.

В Х он сравнил Навроцкого с главным героем книги писателя Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество!" (1957).

"Забрать у людей деньги перед праздниками могут только Гринч и Кароль Навроцкий", – написал он, добавив хэштег "Вредное вето".

По сюжету книги 1957 года, Гринч, зеленое антропоморфное существо, живёт на вершине горы рядом с Ктоградом вместе с псом Максом и ненавидит Рождество. Он планирует "украсть" этот праздник, прокравшись в костюме Санта-Клауса и похитив все вещи ктовичей, жителей Ктограда. В конце концов, увидев, что ктовичи поют (даже без их подарков), сердце Гринча увеличивается, и он становится намного более добрым.

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Гринч — похититель Рождества Фото: Скрин видео

Но вернемся к Туску. Публикация премьер-министра — реакция на вето Навроцкого на на законопроект об изменениях в налоговом законодательстве, который предусматривал повышение порога налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со 120 тысяч до 130 тысяч злотых, введение новой налоговой ставки и увеличение налога на прибыль для крупнейших компаний, пишет "Европейская правда".

Президент заявил, что подпишет документ, предусматривающий введение ставки НДФЛ в размере 24%, изменение налоговых порогов и повышение корпоративного налога для крупнейших компаний с 19% до 22%.

По информации Business Insider, такое его решение является неблагоприятным для примерно 3,5 миллиона наемных работников и выгодным для около 50 тысяч предпринимателей. Эта поправка была призвана помочь тем, кто попадает под налоговый порог (120 тысяч злотых) и обязан уплачивать налог по ставке 32%.

Те же, кто платит фиксированный налог, и крупнейшие компании должны были бы понести убытки.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда между Навроцким и Туском разгорелся спор. Ранее премьер-министр упрекал президента за молчание по поводу инцидента с избиением украинцев во Вроцлаве.

А в ноябре 2025 года Навроцкий и Туск поссорились в соцсетях из-за блокирования повышения в звании 136 сотрудников спецслужб.

На последний укол со стороны Туска Навроцкий пока никак не отреагировал.

Напомним, 17 сентября 2026 года между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском разгорелся спор в социальных сетях. Глава страны вызвал бурную реакцию своим заявлением о том, что Польша — это страна, которая "может уступить территорию".