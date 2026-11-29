Данія внесла зміни до Закону про тимчасові дозволи на проживання для осіб, переміщених з України, Закону про активні заходи сприяння зайнятості, Закону про інтеграцію та низки інших законодавчих актів.

Законопроект під назвою L 43, автором якого виступив міністр у справах імміграції та інтеграції Мортен Бедсков, передбачає низку обмежень для українських біженців, як повідомляється на сайті датського парламенту.

Зокрема, документ обмежує доступ до отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону щодо України для осіб, які прибувають із регіонів України, що менше постраждали від війни.

Крім того, скасовуються деякі особливі умови для українських біженців, внаслідок чого їхній правовий статус наближається до статусу інших іноземних громадян.

Зокрема, тепер на них поширюватиметься обов’язок щодо трудової діяльності, тобто вони повинні будуть працювати до 37 годин на тиждень.

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Одночасно з цим скасовуються деякі спеціальні положення, зокрема, наприклад, можливість навчання українською або англійською мовою, а також дистанційного навчання.

Пропонується, щоб частина положень законопроекту набрала чинності 1 грудня 2026 року, а решта положень — 1 січня 2027 року.

Законопроект підтримали 100 депутатів, 11 осіб проголосували проти. Загалом у парламенті Данії 179 депутатів.

Як пише The Copenhagen Post, з 2022 року понад 68 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Данії, близько 48 тисяч мешкають тут і досі. Для порівняння: до повномасштабного вторгнення їх було всього 17 тисяч.

Згідно з даними дослідження фонду ROCKWOOL, 76 % українців, які зараз проживають у Данії, не мають наміру повертатися додому, навіть якщо війна закінчиться.

Нагадаємо, лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель заявила, що після закінчення війни українські біженці, які перебувають у Німеччині, мають повернутися на батьківщину. Йдеться приблизно про 1,1 млн громадян України.

Також повідомлялося, що українець показав, де мешкають біженці у Швейцарії.