Дания внесла изменения в Закон о временных видах на жительство для лиц, перемещенных из Украины, Закон об активных мерах содействия занятости, Закон об интеграции и ряд других законодательных актов.

Законопроект под названием L 43, автором которого выступил министр по делам иммиграции и интеграции Мортен Бедсков, предусматривает ряд ограничений для украинских беженцев, сообщается на сайте датского парламента.

В частности, документ ограничивает доступ к получению вида на жительство в рамках специального закона, касающегося Украины, для лиц, прибывающих из регионов Украины, которые в меньшей степени пострадали от войны.

Кроме того, отменяются некоторые особые условия для украинских беженцев, в результате чего их правовой статус приближается к статусу других иностранных граждан.

Так, теперь на них будет распространяться обязательство по трудовой деятельности, то есть они должны будут работать до 37 часов в неделю.

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Одновременно с этим отменяются некоторые специальные положения, включая, например, предоставление обучения на украинском или английском языке, а также возможность дистанционного обучения.

Предлагается, чтобы часть положений законопроекта вступила в силу 1 декабря 2026 года, а остальные положения — 1 января 2027 года.

Законопроект поддержали 100 депутатов, 11 человек проголосовали против. Всего в парламенте Дании 179 депутатов.

Как пишет The Copenhagen Post, с 2022 года более 68 тысяч украинцев получили вид на жительство в Дании, около 48 тысяч живут здесь до сих пор. Для сравнения: до полномасштабного вторжения их было всего 17 тысяч.

По данным исследования фонда ROCKWOOL, 76% из проживающих ныне в Дании украинцев не собираются возвращаться домой, даже если война закончится.

Напомним, лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алиса Вайдель заявила, что после окончания войны украинские беженцы, находящиеся в Германии, должны вернуться на родину. Речь идет примерно о 1,1 млн граждан Украины.

Также сообщалось, что украинец показал, где живут беженцы в Швейцарии.