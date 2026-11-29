Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алиса Вайдель заявила, что после окончания войны украинские беженцы, находящиеся в Германии, должны вернуться на родину. Речь идет примерно о 1,1 млн граждан Украины.

Правительство Германии пока не принимало решений о массовом выселении украинцев, а срок действия временной защиты для них продлен до марта 2028 года, сообщила Алиса Вайдель в подкасте немецкого телеканала WELT.

По словам политика, после прекращения боевых действий и заключения мирного соглашения украинцы, проживающие в настоящее время в Германии, должны вернуться домой.

"Когда боевые действия в Украине прекратятся — надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, — и мы сможем достичь там мирного соглашения, 1,1 миллиона украинцев должны вернуться на Родину", — сказала Вайдель.

При этом политик не уточнила, речь идет о добровольном возвращении граждан или о введении механизмов, которые обяжут их покинуть Германию.

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Заявление Алисы Вайдель стало продолжением предыдущих высказываний представителей партии АдН о возвращении иностранцев в страны происхождения.

В частности, сопредседатель политической партии Тино Хрупалла ранее выступал за депортацию 2,6 млн иностранцев, проживающих в Германии, если ситуация с безопасностью в их странах улучшится.

Его предложение касалось не только нелегальных мигрантов, но и людей, получивших убежище в Германии. Среди них — граждане Сирии, Афганистана и Украины.

В то же время такие политические заявления сами по себе не означают, что после окончания войны украинцев автоматически обяжут покинуть страну.

Эксперт по вопросам миграции Даниэль Тим подчеркнул, что массовая депортация миллионов людей без индивидуального рассмотрения их обстоятельств невозможна. Решение о прекращении защиты должно учитывать правовой статус конкретного человека и предусмотренные законодательством процедуры.

В настоящее время украинцы пользуются механизмом временной защиты, который позволяет им легально проживать в Германии, работать и получать социальную поддержку в соответствии с действующими правилами.

Срок действия временной защиты для граждан Украины в Германии продлен до 4 марта 2028 года.

Дальнейшие условия пребывания украинцев будут зависеть от развития ситуации в Украине, а также от решений Европейского Союза и правительства Германии относительно механизмов защиты после истечения срока его действия.

Отдельные правила могут касаться мужчин мобилизационного возраста, прибывающих в Германию. В некоторых случаях им могут отказать в предоставлении защиты, если они не подтвердят документально законность выезда из Украины и наличие соответствующих оснований для пребывания.

Напомним, что украинка Дарья уехала из Украины в Германию и показала, в каких условиях теперь живёт. Девушке предоставили социальное жильё по типу общежития, а также целый пакет с продуктами и необходимыми вещами.

Анастасия из Киева переехала в Германию полтора месяца назад. Девушка поделилась личным опытом переезда за границу и пошагово рассказала об этапах миграции украинских беженцев.