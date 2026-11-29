Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель заявила, що після завершення війни українські біженці, які перебувають у Німеччині, мають повернутися на батьківщину. Йдеться приблизно про 1,1 млн громадян України.

Німецький уряд наразі не ухвалював рішень про масове виселення українців, а тимчасовий захист для них продовжено до березня 2028 року, повідомила Аліса Вайдель в подкасті німецького телеканалу WELT.

За словами політикині, після припинення бойових дій та досягнення мирної угоди українці, які нині проживають у Німеччині, повинні повернутися додому.

"Коли бойові дії в Україні припиняться, сподіваюся, що незабаром, коли ми зможемо досягти там мирної угоди, українці, 1,1 мільйона, мають повернутися на Батьківщину", — сказала Вайдель.

При цьому політикиня не уточнила, чи йдеться про добровільне повернення громадян, чи про запровадження механізмів, які зобов'язуватимуть їх залишити Німеччину.

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Заява Аліси Вайдель стала продовженням попередніх висловлювань представників партії АдН щодо повернення іноземців до країн походження.

Зокрема, співголова політичної сили Тіно Хрупалла раніше виступав за депортацію 2,6 млн іноземців, які проживають у Німеччині, якщо ситуація з безпекою в їхніх країнах покращиться.

Його пропозиція стосувалася не лише нелегальних мігрантів, а й людей, які отримали захист у Німеччині. Серед них — громадяни Сирії, Афганістану та України.

Водночас такі політичні заяви самі по собі не означають, що після завершення війни українців автоматично зобов'яжуть залишити країну.

Експерт з питань міграції Даніель Тім наголошував, що масова депортація мільйонів людей без індивідуального розгляду їхніх обставин неможлива. Рішення щодо припинення захисту має враховувати правовий статус конкретної людини та передбачені законодавством процедури.

Наразі українці користуються механізмом тимчасового захисту, який дозволяє легально проживати в Німеччині, працювати та отримувати соціальну підтримку відповідно до чинних правил.

Тимчасовий захист для громадян України в Німеччині продовжено до 4 березня 2028 року.

Подальші умови перебування українців залежатимуть від розвитку ситуації в Україні, рішень Європейського Союзу та німецького уряду щодо механізмів захисту після завершення його чинного терміну.

Окремі правила можуть стосуватися чоловіків мобілізаційного віку, які прибувають до Німеччини. У деяких випадках їм можуть відмовити в наданні захисту, якщо вони не підтвердять документами законність виїзду з України та наявність відповідних підстав для перебування.

Нагадаємо, що українка Дар'я виїхала з України до Німеччини і показала, в яких умовах тепер живе. Дівчині дали соціальне житло по типу гуртожитка, а також цілий пакет із продуктами та необхідними речами.

Анастасія з Києва переїхала до Німеччини півтора місяці тому. Дівчина поділилась особистим досвідом переїзду за кордон і покроково розповіла етапи міграції українських біженців.