Українка отримала безкоштовне житло у Німеччині: як прийняли біженку (відео)

Українка Дар'я виїхала з України до Німеччини і показала, в яких умовах тепер живе. Дівчині дали соціальне житло по типу гуртожитка, а також цілий пакет із продуктами та необхідними речами.

Про це Дар'я розповіла на своїй сторінці у TikTok. За словами біженки, вона проживатиме у кімнаті з ще однією дівчиною, і це її неабияк порадувало. Детальніше про це — читайте у матеріалі Фокусу.

Умови для біженців у Німеччині

В оприлюдненому відео Дар'я показала цілий пакет із необхідними речами та їжею, який їй дали у німецькому місті. Також дівчина продемонструвала соціальне житло, в якому проживатиме.

"У мене плюс мінус все добре. Я вже в іншому місті, нас поселили у соціальне житло і дали вже ключі. Також дали пакет із їжею на перший час. Там печиво, щось по типу мівіни, супчики, макарони. На перший час має вистачити", — сказала біженка.

Видео дня

Крім цього, у пакеті був посуд та прибори для їжі. Дар'я наголосила: є все, що треба людей.

Кімната у житлі була брудна, але дівчина разом із сусідкою вже помила та прибрала її. В оселі є вікно, великі шафи, дзеркало та два ліжка.

"Це по типу гуртожиток. Тут блок, в якому п’ять кімнат. Нам дуже повезло, що ми вдвох. Ставлю лайк", — додала Дар'я.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Емілія, одна з українських біженок, показала на відео, як виглядає її новий прихисток у Німеччині – від внутрішнього облаштування кімнати до краєвидів за вікном, які змусили її оніміти від захвату.

Молодий чоловік, який півтора року тому переїхав до Швейцарії, показав, як там живуть українські біженці. Спочатку вони потрапляють у табір, де перебувають декілька днів, а потім у бункер та гуртожиток під землею.

Крім того, українка провела соціальний експеримент, показавши, скільки продуктів можна купити в норвезькому супермаркеті за гроші, одержані за годину роботи.