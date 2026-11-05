Українка отримала безкоштовне житло у Німеччині: як прийняли біженку (відео)
Українка Дар'я виїхала з України до Німеччини і показала, в яких умовах тепер живе. Дівчині дали соціальне житло по типу гуртожитка, а також цілий пакет із продуктами та необхідними речами.
Про це Дар'я розповіла на своїй сторінці у TikTok. За словами біженки, вона проживатиме у кімнаті з ще однією дівчиною, і це її неабияк порадувало. Детальніше про це — читайте у матеріалі Фокусу.
Умови для біженців у Німеччині
В оприлюдненому відео Дар'я показала цілий пакет із необхідними речами та їжею, який їй дали у німецькому місті. Також дівчина продемонструвала соціальне житло, в якому проживатиме.
"У мене плюс мінус все добре. Я вже в іншому місті, нас поселили у соціальне житло і дали вже ключі. Також дали пакет із їжею на перший час. Там печиво, щось по типу мівіни, супчики, макарони. На перший час має вистачити", — сказала біженка.
Крім цього, у пакеті був посуд та прибори для їжі. Дар'я наголосила: є все, що треба людей.
Кімната у житлі була брудна, але дівчина разом із сусідкою вже помила та прибрала її. В оселі є вікно, великі шафи, дзеркало та два ліжка.
"Це по типу гуртожиток. Тут блок, в якому п’ять кімнат. Нам дуже повезло, що ми вдвох. Ставлю лайк", — додала Дар'я.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Емілія, одна з українських біженок, показала на відео, як виглядає її новий прихисток у Німеччині – від внутрішнього облаштування кімнати до краєвидів за вікном, які змусили її оніміти від захвату.
- Молодий чоловік, який півтора року тому переїхав до Швейцарії, показав, як там живуть українські біженці. Спочатку вони потрапляють у табір, де перебувають декілька днів, а потім у бункер та гуртожиток під землею.
Крім того, українка провела соціальний експеримент, показавши, скільки продуктів можна купити в норвезькому супермаркеті за гроші, одержані за годину роботи.