Українка приїхала в табір для біженців у Німеччині, а потім відкрила вікно й оніміла (фото)

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців змушені шукати прихистку за кордоном. Німеччина стала однією з країн, що прийняла найбільшу кількість людей. Проте умови у тимчасових таборах та центрах для біженців часто викликають чимало дискусій у мережі.

Емілія, одна з українських біженок, показала на відео, як виглядає її новий прихисток у Німеччині – від внутрішнього облаштування кімнати до краєвидів за вікном, які змусили її оніміти від захвату. Більше про її історію – читайте у матеріалі Фокусу.

За словами авторки відео, після прибуття до табору їхня родина отримала кімнату утилітарного, але необхідного формату.

"Люди, коротше, нас заселили в готель, він знаходиться, коротше, десь там, під горами", – розповідає українка на відео.

У кімнаті є все необхідне

У кімнаті є все найнеобхідніше для тимчасового проживання: ліжка, постільна білизна, стіл, стільці, а також невеличкий холодильник. Крім того, мешканцям видали базовий набір посуду.

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"Головне, що видали нам чашки, каструлі. Після обіду будемо займатися документами", – зазначає авторка.

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Окремим плюсом стало те, що в кімнаті є власна душова кабіна та туалет.

Пейзажі вражають

Головний сюрприз чекав біженку біля вікна. Відчинивши його, вона змогла сповна оцінити мальовничу німецьку природу. З вікон відкривається краєвид на невеликий селищний пейзаж, затишні будинки з червоними дахами, зелені поля та величні гори на горизонті.

"А от і ні, дивіться, люди! От у цьому ми будемо жити – з видом, із панорамкою… Коротше, такий вид", – ділиться враженнями Емілія.

Вид з вікна у німецькому таборі для біженців Фото: TikTok

Попри специфіку табірного життя та віддаленість від звичного дому, жінка намагається знаходити позитивні моменти у ситуації, що склалася, та радіє присутності інших українців поруч.

"Але я, слава Богу, що не одна з табору приїхала, зі мною ще одна сім'я приїхала, будемо якось своєю мовою розмовляти", – резюмує жінка.

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