Украинка приехала в лагерь для беженцев в Германии, а затем открыла окно и онемела (фото)

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев вынуждены искать убежище за рубежом. Германия стала одной из стран, принявших наибольшее количество людей. Однако условия в временных лагерях и центрах для беженцев часто вызывают немало дискуссий в сети.

Эмилия, одна из украинских беженок, показала на видео, как выглядит её новое жильё в Германии – от внутренней обстановки комнаты до видов за окном, которые заставили её замерть от восторга. Подробнее об её истории – читайте в материале Фокуса.

По словам автора видео, по прибытии в лагерь их семья получила комнату скромных размеров, но вполне подходящую для проживания.

"Ребята, короче, нас поселили в отель, он находится, короче, где-то там, у подножия гор", – рассказывает украинка на видео.

В комнате есть всё необходимое

В комнате есть всё самое необходимое для временного проживания: кровати, постельное бельё, стол, стулья, а также небольшой холодильник. Кроме того, жильцам выдали базовый набор посуды.

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"Главное, что нам выдали чашки и кастрюли. После обеда будем заниматься документами", – отмечает автор.

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Отдельным плюсом стало то, что в комнате есть собственная душевая кабина и туалет.

Пейзажи поражают

Главный сюрприз ждал беженку у окна. Открыв его, она смогла в полной мере оценить живописную немецкую природу. Из окон открывается вид на небольшой поселковый пейзаж, уютные дома с красными крышами, зеленые поля и величественные горы на горизонте.

"А вот и нет, смотрите, люди! Вот в этом мы будем жить – с видом, с панорамой… Короче, такой вид", – делится впечатлениями Эмилия.

Вид из окна в немецком лагере для беженцев Фото: TikTok

Несмотря на особенности лагерной жизни и удаленность от привычного дома, женщина старается находить положительные моменты в сложившейся ситуации и радуется тому, что рядом с ней находятся другие украинцы.

"Но я, слава Богу, приехала не одна из лагеря, со мной приехала ещё одна семья, будем как-нибудь общаться на своём языке", – подытоживает женщина.

Напомним, ранее Фокус писал:

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