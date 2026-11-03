"Лучшее решение в жизни": украинец о переезде из Польши в Черногорию (фото)
Блогер Роман с женой покинули Варшаву, где прожили полтора года, и поселились в Черногории. Свою историю переезда он рассказал в видео, где признается, что сожалеет только об одном: что не сделал этого раньше.
История Романа показывает, как удаленная работа помогает украинцам искать страну с более мягким климатом. Многие люди, работающие удаленно, всё чаще выбирают место для жизни, ориентируясь на погоду и комфорт, а не на расположение офиса.
Роман с женой решили не откладывать перемены: 18 месяцев в Варшаве завершились переездом на Балканы. Как сложилась его судьба после переезда в новую страну ЕС – читайте в материале Фокуса.
"Жаль, что не переехал раньше"
Блогер довольно неожиданно описал своё решение. Он не без иронии признаётся, что "сожалеет" о переезде, и сразу же объясняет, почему именно.
"Я сожалею, что переехал из Польши в Черногорию. Ведь теперь я живу в стране, где даже в октябре плюс двадцать пять, а до моря мне ехать целых пять минут", – рассказывает автор видео.
Если бы у вас был выбор, где родиться и прожить всю жизнь — какую бы страну вы выбрали?
Побережье вместо мегаполиса
По словам украинца, жизнь на побережье разительно отличается от ритма большого города. К ежедневным преимуществам он относит:
- множество пляжей поблизости;
- морские прогулки на яхтах;
- водные пещеры;
- мягкий климат в течение длительного сезона.
Повседневная жизнь, говорит он, тоже таит в себе приятные сюрпризы, но рассказ о них в приведённом отрывке обрывается.
"Каждый день мне приходится делать сложный выбор, чем поужинать: рыбой или креветками, осьминогом или кальмарами. Рядом с домом есть сад с гранатами, мандаринами, хурмой и другими экзотическими фруктами, и их постоянно нужно поливать. А ещё вот этот вид из окна и с террасы… Ну, здесь без комментариев", – рассказывает Роман, который называет своё решение о переезде "лучшим в жизни".
Напомним, ранее Фокус писал:
- Вывоз мусора часто воспринимается как грязная, изнурительная и низкооплачиваемая работа. Однако украинский блогер, работающий в этой сфере в Швеции, показал, что заработок там может достигать тысяч долларов.
- Украинка, которая более двух лет живет и работает в Канаде, рассказала о своём опыте работы в местной школе.
Беженка Полина прожила два года в Германии, но жизнь там стала для неё невыносимой, поэтому ей пришлось эмигрировать во второй раз.