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"Лучшее решение в жизни": украинец о переезде из Польши в Черногорию (фото)

Мужчина в кафе
Роман переехал из Польши | Фото: TikTok

Блогер Роман с женой покинули Варшаву, где прожили полтора года, и поселились в Черногории. Свою историю переезда он рассказал в видео, где признается, что сожалеет только об одном: что не сделал этого раньше.

История Романа показывает, как удаленная работа помогает украинцам искать страну с более мягким климатом. Многие люди, работающие удаленно, всё чаще выбирают место для жизни, ориентируясь на погоду и комфорт, а не на расположение офиса.

Роман с женой решили не откладывать перемены: 18 месяцев в Варшаве завершились переездом на Балканы. Как сложилась его судьба после переезда в новую страну ЕС – читайте в материале Фокуса.

"Жаль, что не переехал раньше"

Блогер довольно неожиданно описал своё решение. Он не без иронии признаётся, что "сожалеет" о переезде, и сразу же объясняет, почему именно.

Пляж в Черногории
У Черногории есть немало преимуществ
Фото: TikTok

"Я сожалею, что переехал из Польши в Черногорию. Ведь теперь я живу в стране, где даже в октябре плюс двадцать пять, а до моря мне ехать целых пять минут", – рассказывает автор видео.

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Побережье вместо мегаполиса

По словам украинца, жизнь на побережье разительно отличается от ритма большого города. К ежедневным преимуществам он относит:

  • множество пляжей поблизости;
  • морские прогулки на яхтах;
  • водные пещеры;
  • мягкий климат в течение длительного сезона.

Повседневная жизнь, говорит он, тоже таит в себе приятные сюрпризы, но рассказ о них в приведённом отрывке обрывается.

Украинец в Черногории
Роман теперь живет в Черногории
Фото: TikTok

"Каждый день мне приходится делать сложный выбор, чем поужинать: рыбой или креветками, осьминогом или кальмарами. Рядом с домом есть сад с гранатами, мандаринами, хурмой и другими экзотическими фруктами, и их постоянно нужно поливать. А ещё вот этот вид из окна и с террасы… Ну, здесь без комментариев", – рассказывает Роман, который называет своё решение о переезде "лучшим в жизни".

Напомним, ранее Фокус писал:

  • Вывоз мусора часто воспринимается как грязная, изнурительная и низкооплачиваемая работа. Однако украинский блогер, работающий в этой сфере в Швеции, показал, что заработок там может достигать тысяч долларов.
  • Украинка, которая более двух лет живет и работает в Канаде, рассказала о своём опыте работы в местной школе.

Беженка Полина прожила два года в Германии, но жизнь там стала для неё невыносимой, поэтому ей пришлось эмигрировать во второй раз.