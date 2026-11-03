"Найкраще рішення у житті": українець про втечу з Польщі у Чорногорію (фото)

Блогер Роман із дружиною залишили Варшаву, де прожили півтора року, і оселилися в Чорногорії. Свою історію переїзду він розповів у відео, де зізнається, що шкодує лише про одне: не зробив цього раніше.

Історія Романа показує, як дистанційна робота допомагає українцям шукати країну з м'якшим кліматом. Чимало людей, які працюють віддалено, дедалі частіше обирають місце для життя за погодою та комфортом, а не за розташуванням офісу.

Роман із дружиною вирішили не відкладати зміни: 18 місяців у Варшаві завершилися переїздом на Балкани. Як склалася його доля після переїзду в нову країну ЄС, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Шкодую, що не переїхав раніше"

Своє рішення блогер описав доволі несподівано. Він не без іронії зізнається, що "жалкує" про переїзд, і одразу пояснює, чому саме.

Чорногорія має чимало переваг Фото: TikTok

"Я шкодую, що переїхав з Польщі в Чорногорію. Бо тепер я живу в країні, де навіть у жовтні плюс двадцять п'ять, а до моря мені їхати цілих п'ять хвилин", – розповідає автор відео.

Видео дня

Опитування Якби у вас був вибір, де народитися і прожити все життя, яку б країну вибрали? Опитування відкрите до Україна Велика Британія Франція Італія Австрія Швеція Китай Японія США Фінляндія Інша країна Голосувати

Узбережжя замість мегаполіса

За словами українця, життя на узбережжі разюче відрізняється від ритму великого міста. До щоденних переваг він зараховує:

безліч пляжів поруч;

морські прогулянки на яхтах;

водні печери;

м'який клімат упродовж тривалого сезону.

Побут, каже він, також має приємні бонуси, але розповідь про них у наданому фрагменті обривається.

Роман тепер живе у Чорногорії Фото: TikTok

"Щодня у мене важкий вибір, чим повечеряти: риба чи креветки, восьминіг чи кальмари. Біля хати садок з гранатами, мандаринами, хурмою і іншими екзотичними фруктами, і їх постійно потрібно поливати. А ще ось цей вид з вікна і тераси… Ну, тут без коментарів", – розповідає Роман, який називає своє рішення про переїзд "найкращим у житті".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Вивезення сміття часто сприймають як брудну, виснажливу й малооплачувану роботу. Проте український блогер, який працює в цій сфері у Швеції, показав, що заробіток там може сягати тисяч доларів.

Українка, яка понад два роки живе й працює в Канаді, розповіла про свій досвід роботи в місцевій школі.

Біженка Поліна два роки прожила в Німеччині, але життя там стало для неї нестерпним, тож їй довелося емігрувати вдруге.