"Найкраще рішення у житті": українець про втечу з Польщі у Чорногорію (фото)
Блогер Роман із дружиною залишили Варшаву, де прожили півтора року, і оселилися в Чорногорії. Свою історію переїзду він розповів у відео, де зізнається, що шкодує лише про одне: не зробив цього раніше.
Історія Романа показує, як дистанційна робота допомагає українцям шукати країну з м'якшим кліматом. Чимало людей, які працюють віддалено, дедалі частіше обирають місце для життя за погодою та комфортом, а не за розташуванням офісу.
Роман із дружиною вирішили не відкладати зміни: 18 місяців у Варшаві завершилися переїздом на Балкани. Як склалася його доля після переїзду в нову країну ЄС, – читайте у матеріалі Фокусу.
"Шкодую, що не переїхав раніше"
Своє рішення блогер описав доволі несподівано. Він не без іронії зізнається, що "жалкує" про переїзд, і одразу пояснює, чому саме.
"Я шкодую, що переїхав з Польщі в Чорногорію. Бо тепер я живу в країні, де навіть у жовтні плюс двадцять п'ять, а до моря мені їхати цілих п'ять хвилин", – розповідає автор відео.
Якби у вас був вибір, де народитися і прожити все життя, яку б країну вибрали?
Узбережжя замість мегаполіса
За словами українця, життя на узбережжі разюче відрізняється від ритму великого міста. До щоденних переваг він зараховує:
- безліч пляжів поруч;
- морські прогулянки на яхтах;
- водні печери;
- м'який клімат упродовж тривалого сезону.
Побут, каже він, також має приємні бонуси, але розповідь про них у наданому фрагменті обривається.
"Щодня у мене важкий вибір, чим повечеряти: риба чи креветки, восьминіг чи кальмари. Біля хати садок з гранатами, мандаринами, хурмою і іншими екзотичними фруктами, і їх постійно потрібно поливати. А ще ось цей вид з вікна і тераси… Ну, тут без коментарів", – розповідає Роман, який називає своє рішення про переїзд "найкращим у житті".
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Вивезення сміття часто сприймають як брудну, виснажливу й малооплачувану роботу. Проте український блогер, який працює в цій сфері у Швеції, показав, що заробіток там може сягати тисяч доларів.
- Українка, яка понад два роки живе й працює в Канаді, розповіла про свій досвід роботи в місцевій школі.
Біженка Поліна два роки прожила в Німеччині, але життя там стало для неї нестерпним, тож їй довелося емігрувати вдруге.