Украинец переехал из Германии в Грузию: увиденное его очень удивило (фото)

Мужчина по имени Александр, прожив несколько лет в Германии, посетил Грузию. Увиденное там его довольно сильно удивило. Он публично перечислил основные "минусы" этой страны.

Блогер "Саша Креатив" называет себя "инженером из Донецка". Недавно он опубликовал видео, в котором поделился своими впечатлениями о Грузии. Мужчину удивило большое количество бездомных собак, мусора на улицах города, а также людей, которые на улицах уговаривали туристов что-нибудь купить. Подробнее о его впечатлениях – читайте в материале Фокуса.

"Первое, что сразу бросилось мне в глаза, – это бродячие животные на улицах. В Грузии они повсюду: в аэропорту, у входа в торговые центры, рестораны, на главной площади, возле достопримечательностей. Больше всего меня нервировало, когда они начинали лаять и целой стаей бежать на тебя", – рассказывает Александр.

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По его словам, на тротуарах валяются фекалии, поэтому приходится быть осторожным и переступать через них.

"Судя по комментариям, местных это устраивает. Они считают это чуть ли не частью великой грузинской культуры", – с сарказмом говорит мужчина, показывая кадры из своего путешествия.

Блогер "Саша Креатив" называет себя "инженером из Донецка" Фото: TikTok

Второе, что его раздражало, – уровень безопасности на местных дорогах. Мол, он там очень низкий.

"После Германии мне было особенно непривычно, переходя пешеходный переход, пропускать машины, проезжающие прямо у носа. По городу мы передвигались на такси, бывало, что вшестером в четырехместной машине. Наш шестилетний сын постоянно ездил без детского кресла. За все поездки ни один водитель не попросил нас пристегнуть ремень безопасности", – отмечает Саша.

На улице много бездомных собак Фото: TikTok

Кроме того, в Грузии не везде оборудованы пандусы для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, но далеко не везде есть лифты.

"Есть множество зданий ещё советских времён, за которыми вообще не ухаживают. Они выглядят как заброшенные, но там до сих пор живут или работают люди", – отмечает блогер.

В городе, говорит он, много мусора, а также к туристам часто подходят разные типы людей, которые предлагают либо что-то купить, либо зайти в заведение.

"В Грузии я не чувствовал себя в безопасности так, как чувствую себя дома, в Германии", – подытожил инженер, родом из Донецка.

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