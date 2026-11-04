Українець перебрався із Німеччини у Грузію: побачене його дуже здивувало (фото)

Чоловік, якого звуть Олександр, після років життя у Німеччині навідався у Грузію. Побачене там його доволі сильно здивувало. Він публічно перерахував головні "мінуси" цієї країни.

Блогер "Саша Креатив" називає себе "інженером з Донецька". Нещодавно він опублікував відео, де розповів про враження від Грузії. Чоловіка здивувала велика кількість вуличних собак, сміття на вулицях міста, а також людей, які припрошували туристів на вулиці щось купити. Більше про його досвід, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Перше, що мені відразу кинулося в очі – бродячі тварини на вулицях. У Грузії вони всюди: в аеропорту, на вході до торгових центрів, ресторанів, на головній площі, біля визначних місць. Більше за все мене напрягало, коли вони починали гавкати і цілою зграєю бігти на тебе", – розповідає Олександр.

Видео дня

За його словами, на тротуарах валяються фекалії, тож доводиться бути обережним і переступати.

"Судячи з коментарів, місцевих це влаштовує. Вони це вважають ледь не частиною великої грузинської культури", – із сарказмом каже чоловік, демонструючи кадри зі своєї подорожі.

Блогер "Саша Креатив" називає себе "інженером з Донецька" Фото: TikTok

Друге, що його роздратувало – рівень безпеки на місцевих дорогах. Мовляв, вона там на дуже низькому рівні.

"Після Німеччини мені було особливо дику, йдучи на пішохідному переході, пропускати машини, що проїжджають перед носом. Містом ми пересувалися таксі, бувало, що вшестеро на чотиримісному авто. Наш шестирічний син постійно їздив без дитячого крісла. За всі поїздки нас не один водій не попросив пристебнути ремінь безпеки", – зазначає Саша.

На вулиці багато безпритульних собак Фото: TikTok

Крім того, у Грузії мало де облаштовані спуски для людей, які пересуваються за допомогою візків, але далеко не всюди є ліфти.

"Є велика кількість ще радянських будівель, за якими взагалі не доглядають. Вони виглядають, як покинуті, але там досі живуть або працюють люди", – зазначає блогер.

У місті, каже він, чимало сміття, а також часто до туристів підходять різні причепи, які пропонують або щось купити, або зайти у заклад.

"У Грузії я не відчував себе у безпеці так, як відчуваю вдома, у Німеччині", – резюмував інженер родом з Донецька.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Блогер Роман із дружиною залишили Варшаву, де прожили півтора року, і оселилися в Чорногорії. Свою історію переїзду він розповів у відео, де зізнається, що шкодує лише про одне: не зробив цього раніше.

Українка, яка понад два роки живе й працює в Канаді, розповіла про свій досвід роботи в місцевій школі.

Біженка Поліна два роки прожила в Німеччині, але життя там стало для неї нестерпним, тож їй довелося емігрувати вдруге.