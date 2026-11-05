Украинка получила бесплатное жилье в Германии: как приняли беженку (видео)

Украинка Дарья уехала из Украины в Германию и показала, в каких условиях теперь живёт. Девушке предоставили социальное жильё по типу общежития, а также целый пакет с продуктами и необходимыми вещами.

Об этом Дарья рассказала на своей странице в TikTok. По словам беженки, она будет жить в комнате с ещё одной девушкой, и это её очень обрадовало. Подробнее об этом — читайте в материале Фокуса.

Условия для беженцев в Германии

В опубликованном видео Дарья показала целый пакет с необходимыми вещами и едой, который ей дали в немецком городе. Также девушка продемонстрировала социальное жилье, в котором будет проживать.

"У меня, в общем-то, всё хорошо. Я уже в другом городе, нас поселили в социальное жильё и уже выдали ключи. Также дали пакет с едой на первое время. Там печенье, что-то вроде мивины, супчики, макароны. На первое время должно хватить", — сказала беженка.

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Кроме того, в пакете была посуда и столовые приборы. Дарья подчеркнула: там есть всё, что нужно людям.

Комната в квартире была грязной, но девушка вместе с соседкой уже помыла и убрала её. В квартире есть окно, большие шкафы, зеркало и две кровати.

"Это что-то вроде общежития. Здесь блок, в котором пять комнат. Нам очень повезло, что нас вдвоём. Ставлю лайк", — добавила Дарья.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Эмилия, одна из украинских беженок, показала на видео, как выглядит её новое жильё в Германии — от внутренней обстановки комнаты до видов за окном, которые заставили её замерть от восторга.

Молодой человек, который полтора года назад переехал в Швейцарию, показал, как там живут украинские беженцы. Сначала они попадают в лагерь, где находятся несколько дней, а затем в бункер и общежитие под землей.

Кроме того, украинка провела социальный эксперимент, показав, сколько продуктов можно купить в норвежском супермаркете на деньги, заработанные за час работы.