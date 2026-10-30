Бункер и общежитие под землей: украинец показал, где живут беженцы в Швейцарии (фото)

Молодой человек, который полтора года назад переехал в Швейцарию, рассказал, как там живут украинские беженцы. Сначала они попадают в лагерь, где находятся несколько дней, а затем — в бункер и общежитие под землей.

Этими подробностями своего пути мужчина поделился на своей странице в TikTok. Сейчас он живет в небольшой квартире, которую ему сдает правительство Швейцарии. Подробнее о жизни за границей — читайте в материале Фокуса.

Как живут украинцы в Швейцарии

Мужчина поделился кадрами, на которых показал, как получал временную защиту в Швейцарии. Так, сначала он попал в лагерь, который выглядит не очень привлекательно, но там ему пришлось пробыть всего несколько дней.

"Мы едем получать временную защиту в Швейцарии. Сначала всех размещают в лагере, он выглядит не очень, но радует то, что там придётся прожить буквально несколько дней. Там есть столы и уголок для детей", — рассказал украинец.

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Лагерь для украинцев Фото: TikTok Лагерь для украинцев Фото: TikTok

После этого он спустился в бункер и показал, как выглядят кухня, коридор и спальное место. По словам мужчины, это больше похоже на общежитие под землей.

"Затем я оказался в бункере: вот как выглядят кухня, коридор и спальное место. Это что-то вроде общежития под землей", — отметил он.

Бункер для украинцев Фото: TikTok Бункер для украинцев Фото: TikTok

Затем украинец оказался в общежитии, где в одной комнате проживает сразу десять человек, а между ними — лишь белая простыня.

"Потом я оказался в общежитии, где живут десять человек, которых разделяет такая простыня. Было не очень, но ладно…", — сказал мужчина.

Общежитие для украинцев Фото: TikTok

В конце концов правительство Швейцарии сдало украинцу в аренду небольшую светлую квартиру, в которой он живет и по сей день. Он подчеркнул, что ни на что не жалуется и благодарен за помощь.

"Затем я оказался в такой квартире, где живу до сих пор. Её мне сдаёт Швейцария. Я ни на что не жалуюсь, я очень благодарен за это", — добавил украинец.

Квартира в Швейцарии Фото: TikTok Квартира в Швейцарии Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мужчина, переехавший в Швейцарию, рассказал, что его удивило. По словам украинца, в этой стране стоимость 10 пакетов для мусора составляет около 1 тысячи гривен, поэтому там дорого даже просто выбросить мусор.

Украинская беженка Валерия, которая сейчас проживает в Швейцарии, рассказала о том, что её больше всего заинтересовало в этой стране. Своим опытом девушка поделилась в блоге.

Кроме того, в социальных сетях развернулся флешмоб, в котором пользователи с юмором делятся бытовыми трудностями и забавными стереотипами о жизни за границей.